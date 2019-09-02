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展開雙11前哨戰 創業家啟動「99購物節」活動

2019-09-02 12:01經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

隨著時序進入下半年電商傳統旺季，創業家兄弟（8477）今（2）日宣布3日起至9月16日，一連兩周於旗下生活市集推出「99購物節」，做為年終最大檔期「雙11」的前哨戰，並期望回饋廣大消費者的支持。創業家表示，將集結站上明星商品、秋季生活用品、精選家電、人氣新品等四大商品專場，超過百項熱門爆品免運下殺三折起。

創業家表示，今年生活市集將一連14天的「99購物節」分為前後兩大波段優惠，首波主打熱銷爆品破盤價、金物流及異業回饋，第二波優惠則預計自9月9日當日啟動，更包含下殺限時特賣、整點互動搶點數等活動，希望帶給旗下平台超過500萬用戶最超值的購物方案，好康不間斷通通免運送到家。

創業家首波優惠即日起至9月8日展開，將以精選小家電、生活日用品、熱門零嘴為主軸，推出限時下殺破盤價，比如自去年躍升人氣零嘴熱銷王的「黑師傅經典香濃捲心酥」，8罐原價1,120，特價不到810元，輸入指定折扣碼再享優惠；外宿族開學必備的「魔力家快煮美食鍋餐具組」，以及環保風潮帶動買氣的「DIDA認證鑽石純鈦吸管組」皆推出半價起的超值價。

同時，創業家也攜手包含7-ELEVEN、全家便利商店以及老爺酒店集團旗下宜蘭傳藝老爺行旅等異業夥伴，推出多元消費優惠。看好虛實整合商機，創業家首次聯手星級飯店業跨界合作，與宜蘭傳藝老爺行旅推出三大限時好康，如「臉書留言互動抽宜蘭老爺行旅雙人行」、「下載生活市集App享宜蘭老爺行旅住房優惠」，以及第三重「消費滿額出示生活市集App享主廚特製美食」。

創業家瞄準年終最大檔期「雙11」的前哨戰，宣布明日起至9月16日一連兩周推出「9...
創業家瞄準年終最大檔期「雙11」的前哨戰，宣布明日起至9月16日一連兩周推出「99購物節」。圖／創業家提供
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創業家兄弟全家便利商店家電

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