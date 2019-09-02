妳的時代／黃晴雯：女性職場要成功 先把親人變神隊友

2019-09-02 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



從包包拿出一張寫著「和為貴」的卡片，遠東SOGO董事長黃晴雯滿溢笑容的說：「這讓我更相信我選的是一條對的道路」。從媒體主管轉任百貨董事長以來，她每次看到「SO GOOD好小孩」獲獎，都會得到最大的感動。

黃晴雯說，十多年來也有累、有孤獨的時候，會有很多挑戰、質疑，「剛開始是很崎嶇的路，風雨非常大，」但因為選對了路，讓她走的愈來愈平穩、舒適，已經可以張望兩處的風景。

●讓每一位在SOGO消費的客人 都成為弱勢孩童的貴人

SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚是SOGO百貨長期投入的兒少關懷活動，自2011年起舉辦以來，累計獎勵242位學童、催生23名總統教育獎、發出288萬元獎助學金。

黃晴雯收到的手寫卡片，是三名獲「2019年總統教育獎」之一的陳千育所寫。陳千育目前就讀台南大學附屬啟聰學校，是第七屆的少年楷模。他兩歲時，因意外中毒導致重度聽損，幾年後又經歷車禍大腿骨折從此跛行，甚至失去學習語言的機會。

但即便無法開口講話，陳千育依然樂觀進取，認真學習手語，還參加比賽，曾榮獲全國聽覺障礙國民手語演講第三名、全國聽覺障礙國語文競賽國小組書法類第一名。

黃晴雯說，2019年3位獲總統教育獎的少年楷模是不同屆次的少年楷模，這代表「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」的確能給孩子滿滿的正能量，提升弱勢學童自信心。

黃晴雯指出，這項活動曾執行公益投資社會報酬分析（SROI），評估活動所產生的效益為10.18，意即每投入1元成本，可為利害關係人創造10.18元的正面影響力。她說，每一位來SOGO消費的客人，因為到SOGO消費，讓SOGO有盈餘能參與公益，也間接參與了少年楷模們的成長，為國家扶植未來的主人翁。

●不但是好企業，更是對社會好的企業

「好小孩」選拔協助弱勢孩童成長只是SOGO實踐企業社會責任（CSR）的一部分，2014年首發CSR報告書、台灣首家不使用美耐米與一次性餐具的百貨、年度減碳量達政府規定的8倍...，黃晴雯說，她轉換跑道成為百貨公司的董事長，最大的目標就是要讓SOGO不僅是一家薪資高、福利好的企業，更是要成為一家「對社會好的企業」。

黃晴雯相信，企業做公益不只是參加活動、單純的捐助，而是想打造一個連結股東、員工、社區等各面向利害關係人的網絡，是要CSR內化成企業文化的DNA，成為SOGO人的血液。

作為台灣第一家跟廠商簽CSR條款的百貨公司，光是改變不使用美耐米與一次性的餐具，與廠商的溝通時間就長達一、兩年，包括整個後場作業、洗滌、採購流程都要改變，且同時要跟幾百家廠商溝通，SOGO透過專責的CSR團隊辦理工作坊。

黃晴雯說，參與的廠商發現這些作為真的好，不僅對消費者有利，對企業也好，後續的工作坊有許多廠商是董事長、總經理自己來參加。她表示，注入CSR成為SOGO的DNA是選擇了一條最難、最遠的路，但她相信「路只要走對了就不怕走得遠。」

●是什麼限制了女性？

支撐黃晴雯信念的是她夫君謝天惠的一句話「百貨業為什麼不能有一個像黃晴雯這樣溫暖的人，來做一些改變？」黃晴雯說，百貨公司的董事長從來就沒有在她的職涯規劃內，但當機會出現的時候，先生是第一個鼓勵她的人。

黃晴雯指出，機會出現時，她與先生討論，國內媒體生態會有巨大轉變，她先生主動說，百貨業的董事長不一定要是刻板印像，可以是一個願意為產業帶來一些改變的媒體人。她說：「我做的最對的一件事情，一開始就尋找了一個神隊友」。

黃晴雯點出一個問題：是什麼限制了女性？她的答案是：女性自己限制了女性。

●台灣需要持續推動親職平權

黃晴雯進一步解釋，女性在生理上被賦予了一個傳宗接代的職能，這是上天給的禮物。她說，因為這個上天的賦能，女性在面對親職與工作職務的選擇，往往很容易放棄工作職務。

黃晴雯認為，台彎在性別平權上有很多進步，現在還需要一個「親職平權」。她舉例，加拿大等國家的育嬰假時間長達一年半，而且是父母兩人都可以申請，這有助女性在養育孩子的階段，夫妻可以更彈性的合作，維持與職場的銜接，不要讓女性跟職場脫節，讓好的女性人才可以留在職場。

黃晴雯認為，女性在職場、事業上要成功必須要兩倍的努力，很重要的是要把親友變成是自己的神隊友。她說，女性的職場、事業路要走的長遠需要先鋪成好，要取得親友的支持與了解。

她舉例，女性在職場上會相對不願流露出自己軟弱的一面，因為遇到困難或挫折的時候，如果沒有取得親人的支持，可能會出現「家裡又不是養不起你」的聲音。她說，成功這件事，對女性顯然比男性要沈重很多，女性要在職場上成功，必須先在家裡成功，這是需要兩倍的成功。

●記得，妳是最不能被犧牲的人

黃晴雯也指出，女性在職場、事業上義無反顧往前衝的時候，會少了一些踩上最後一個階梯的力量。她建議，這時候也許要稍微休息一下、讓自己喘息一下。

黃晴雯表示，許多職場女性常常覺得自己是那個可以被犧牲的人，但她提醒女性要記得「妳是最不能被犧牲的人，」因為妳的健康關乎生活與職業發展，妳的福祉更會影響先生、孩子、親友與同仁。她說，女性不去表達自己也是一個尋常人，不敢讓人家知道不舒服，「那樣的犧牲，付出的代價非常大」。

黃晴雯給女性領導人的第二個重要建議是要有擔當，她呼籲女性在有機會的時候「挺身而進吧！」

●機會來時，挺身而進吧！

黃晴雯分析，女性從初階工作者到專業經理人，都可以做好團隊份子，但要成為一個領導者，要有捨我其誰、願意當責的企圖心。她要女性自問，機會來的時候，妳敢不敢跨前一步？

黃晴雯認為，台灣女性的社會參與、教育程度都高，已經比較不會有性別上的差異，但女性常做的是配合而不是溝通。她鼓勵女性，要記得「挺身而進」，溝通上要主動，勇於表達自己的想法。