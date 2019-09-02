親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

觀察站／郭台銘參選3劇本 連張淑芬也勸不住

AV帝王傳奇之路！村西透與日本繁華破滅時代

中國人壽、長榮航空攜手SAS 首進校園尋找AI新銳

2019-09-02 08:40經濟日報 記者王皓正╱即時報導

由全球數據分析領導者SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦的「2019 AI新銳領航者競賽」盛大展開，本次競賽以真實體驗企業導入AI營運為核心，參賽者將可透過SAS人工智慧平台使用企業級分析環境，而首次挺進校園大數據競賽的中國人壽及長榮航空，也將提供模擬真實環境資料，讓參賽者建立「客戶最佳商品預測」及「飛行營運成本預測」等AI預測模型。

除了總獎金62萬元，表現優秀者還可能獲得企業甄試機會，競賽自即日起至9月17日止截止報名，歡迎大專院校三年級以上學生及碩士生組隊報名參賽。

已連續8年投入校園資料科學家培訓競賽的SAS台灣，近期持續協助包含金融、製造、零售及遊戲等多元產業落地AI應用，因此本屆特別拓展產業類型，邀集享譽國際具備多樣化飛航服務的長榮航空及近日強攻數位進化的中國人壽，各自提供航空、保險業，高度複雜且動態多變的業務場景及資料，設計出貼近企業營運實務的一連串賽程。

讓學子在三個月內，可於SAS顧問團隊的輔助下，習得從資料探勘、特徵工程、建模、模型比較與模型解釋等AI人才的重要技能，並且從中了解企業導入AI時，整體端到端（End to End）的分析流程中，可能遭遇包含新資料加入、大量模型建立、即時調整模型準確度，與即時提供決策等相應挑戰。

競賽分為「長榮航空」及「中國人壽」兩組別，前者將透過航班、購票、油耗等相關資料找到關鍵成本因素，且在兼顧飛安及服務品質的前提下預測控管成本；後者則著力以既有客戶購買紀錄，分析保險業客群需求，進一步預測可能興趣商品，及擴展新客戶。

兩組將各取前5名優勝隊伍頒發獎金，過程中表現優秀的人才還有機會獲得企業青睞，讓自己提前在人工智慧世代取得關鍵先機! 舉凡統計、資訊、商管、數學及交通運輸等科系，或正在考慮從事資料科學行業的學子，即使沒有程式基礎、沒有接觸過SAS，皆可參與。 活動詳細辦法請參照活動官方網站

長榮航空保險人工智慧

相關新聞

遠東集團募萬份童書 偏鄉童樂開學

2019-09-01 23:53

企業生日快樂／寬宏展演一條龍 拚亞洲No.1

2019-09-01 23:44

穗高 從手機賺到飛機

2019-09-01 23:30

建構航太供應鏈 三大挑戰

2019-09-01 23:30

策略行銷／蔡馨暳…一站式服務 贏得客戶

2019-09-01 23:08

經濟選書／階梯式反差效應

2019-09-01 23:07

行銷最錢線／行銷脫歐 品牌新趨勢

2019-09-01 23:04

點子農場／三意時代 人文創新競爭

2019-09-01 23:04

企業生日快樂／寬宏董座林建寰 要讓全民瘋藝文

2019-09-01 22:52

企業生日快樂／寬宏強化內容出口 創造現金流

2019-09-01 22:51

吳清源專訪／三陽三方向進擊 獲利點火

2019-09-01 22:45

吳清源專訪／拿下農林經營權…完全意外

2019-09-01 22:43

吳清源專訪／土地買賣 有賺就做了

2019-09-01 22:43

留學返台第一份工作只領20K 杜蕙玲父母很不諒解

2019-09-01 18:26

高國興 從鈞興客戶變老闆

2019-09-01 13:36

高績效教練／個案教學五字訣

2019-08-30 01:31

趨勢觀察／深入顧客使用現場

2019-08-30 01:31

電商行銷／精準投放廣告 緊盯潛在客戶

2019-08-30 01:31

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

勉強 讓你變得更強 遠雄人壽鼓勵新世代【做自己的英雄】

2019-09-02 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

金控員工起薪增加了 這家銀行大專生最高37.6K起跳！

2019-09-01 16:14

台積徵才3,000人 限時加發薪資

2019-09-01 23:47

利變保單降息 保戶回饋縮水

2019-09-01 23:24

官股腰斬！金控員工加薪今年官不如民 玉山金6%居冠

2019-09-01 18:52

台廠赴陸設12吋晶圓廠 上半年虧近百億元

2019-09-01 12:00

留學返台第一份工作只領20K 杜蕙玲父母很不諒解

2019-09-01 18:26

金融業加薪搶人大戰 開打

2019-09-01 23:37

5G發展不畏貿易戰 台灣半導體廠受惠可期

2019-09-01 10:58

「大到不能倒」5系統性銀行增資壓力大 金管會擬給業務優惠

2019-09-01 23:42

鴻海印度製造 福爾格挑大梁

2019-09-02 00:06

金融科技發展如火如荼 金融總會提3大建議

2019-09-01 21:22

鴻海電商平台 富連網轉型

2019-09-01 23:51

新iPhone來了 電信業迎商機

2019-09-01 23:49

台商回流 國產署加緊釋地

2019-09-01 23:43

合勤控董座朱順一 絕不屈從老二主義

2019-09-01 13:36

有線TV斷訊風暴 NCC急介入

2019-09-01 23:36

南台灣航太產值 衝400億

2019-09-01 23:36

富邦證券副總吳仁傑 衍生性商品老舵手

2019-09-01 13:36

郭台銘：政府要解決五缺、六缺

2019-09-01 23:50

成本墊高競爭大 系統性銀行叫苦

2019-09-01 23:45

IFA展上秀 非蘋新機競艷

2019-09-01 23:49

五系統銀行籌資 金管會給糖

2019-09-01 23:35

純網銀金金分離 學者獻策

2019-09-01 23:36

台積專利數量 躋身美國六大

2019-09-01 23:46

廢除印花稅朝野意見分歧 立院新會期將見真章

2019-09-01 13:07

純網銀國家隊徵才 錄取率2.5%

2019-09-01 23:35

金融業碩士生起薪 看到4.37萬

2019-09-01 23:37

穗高 從手機賺到飛機

2019-09-01 23:30

名家觀點／資本有沒有國界，祖國說了才算

2019-09-01 22:48

斷訊風暴…從跑馬打到臉書

2019-09-01 23:32

高國興 從鈞興客戶變老闆

2019-09-01 13:36

電商產品接地氣 才能突圍

2019-09-01 23:50

建構航太供應鏈 三大挑戰

2019-09-01 23:30

晟德金雞 澳優砸80億荷蘭擴產

2019-09-01 22:40

產業新鮮事／浩鼎抗癌新藥將試驗

2019-09-01 22:42

半導體產業組織 再降今年全球晶片銷售預測

2019-09-01 17:07

產業新鮮事／大江益生菌產品獲獎

2019-09-01 22:42

新聞中的法律／企併法修法 四大方向

2019-09-01 22:32

學者：景氣衰退跡象若愈多 將衝擊我出口

2019-09-01 23:24

本周指標／美公債殖利率下跌壓力仍大

2019-09-01 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top