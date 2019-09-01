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男童上廁所不見人影 20分鐘上游溪邊尋獲送醫不治

文青注意了 建商深耕社區營造祭「綠美丘藝術市集」

2019-09-01 17:27經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

文心建設40年來以人文建築家為初心，過去專注於『住戶需要什麼樣的空間』，現在更思索著『建築能帶給大眾什麼樣的未來』。文心建設總經理葉曉甄表示，因為希望建商的角色是環境的製造者，帶著這個夢與使命，去年創立文心藝術基金會深耕社區營造，今年2月更推出「文心藝所」，其中包含「藝所書店」專藏建築、藝術主題的獨立書店，以及「藝所Café」運用選品概念與知名品牌合作餐飲，而「藝所工坊」由七月開始每兩個月策展一期國際當代藝術品，打造藝文的實驗聚落。

另外，葉曉甄指出，今年夏天文心建設更與理念相同的合作夥伴－綠美丘藝術市集創辦人、被媒體喻為「文創界鬼才」的吳宗穎合作，將文創融合當下最流行的市集風潮，活化社區開放廣場，讓人們不只在這裡過道，更能因驚艷到「美」而駐足，從一次次的造訪、逛遊中，美感自然滲透心裡，成為習慣。

葉曉甄說，文心建設的夢想藍圖是希望往後每一座建築落定，都能對環境產生溫柔的質變，成為藝術與美學的沃土，一點一點開啟人們的新生活觀點，讓後代對知與美的欲求，比我們更自然而然。

台北場特別於開幕首周邀請「田村香織（日本東京）」、「เอลิ นร์ （泰國曼谷）」與「กิ ตติ นารอด（泰國華欣）」參與市集，第一、二周更連續邀請世界冠軍烘培品牌「吳寶春麥方」、「武子靖Just in Bakery」共襄盛舉，還有精品界愛用的文青系甜點「風徐徐homebibi」，以及來自審計新村、暮暮市集的高人氣攤主店家「KerKerLand」、「JOE 愛冰沙」、「日日春‧油飯」等共襄盛舉，最特別的是市集的店家組合周周不同，成為最有藝思的市集、美學與美食的探索之旅。

「綠美丘II」藝術市集集聚三大亮點─「移動式」、「藝術化」及「期間限定」的「綠美丘市集」，首創美術館或藝廊的典藏概念，加入館藏藝術家元素，將市集轉化為一座大型立體裝飾藝術；並透過遊逛與穿梭中，融合藝術、人文、在地文化與空間，以生活美學的輕鬆互動，拉近一般民眾與藝術的距離，也讓市集中人與人對應的溫度被保留下來。

文心建設總經理葉曉甄昨(1)日表示，台灣建築硬體相當有實力，軟實力部分還有提升空...
文心建設總經理葉曉甄昨(1)日表示，台灣建築硬體相當有實力，軟實力部分還有提升空間，以文心建設來說，在「文心日日」社區中融入書店、美術館，現在又與綠美丘合作打造藝術市集，希望做出「社區營造」，而非營利場所，讓消費者能感受文心建設想傳達的人文生活及美學；右為綠美丘藝術市集創辦人吳宗穎。陳美玲/攝影
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