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中科、精科園區給力 豐邑菁科城熱銷逾五成

2019-08-31 19:13經濟日報 記者宋健生╱即時報導

中科、精科園區給力，豐邑建設在台中市南屯建功重劃區規劃的年度指標大案、總銷55億元「菁科城」，未公開即熱銷過半，其中二房産品全數賣光，為台中首購房市交出亮眼成績單。

豐邑建設總經理邱崇喆表示，「菁科城」一期總戶數536戶，潛銷預約突破五成，預約客戶中有半數是中科園區及精密機械科技創新園區的科技新貴。

據了解，由於「菁科城」一期熱賣，豐邑建設已送件申請建照，準備推出二期預售案，二期規劃570戶，坪數26、28至40坪，也是二、三房格局，總銷約55億元。一、二期合計總銷達110億元。

為了回饋購屋人熱情支持，「菁科城」特別於今（31）日在接待會館舉辦正式公開活動，現場胖卡餐車、親子遊戲、親子表演、美食攤位應有盡有，並有感恩茶會、美食饗宴，吸引大批民眾攜家帶眷參加。

邱崇喆表示，豐邑「菁科城」2,580坪大基地開發，24層新古典美學地標，全案一進場就以大案氣勢，擄獲大台中科技菁英目光，位居科技縱谷軸線，約10萬就業人口匯聚，大大撐起增值潛力。

除此之外，還有完整學區、校園第一排、緊鄰嶺東商圈等優勢，地段力爆表，讓「菁科城」未公開就一路熱賣。

目前，台中精密機械科技創新園區已開發二期，第三期開發計畫也正加速進行中，高度發展力道，加上週邊完善的交通軸線，讓貼緊精科的建功重劃區，成為購屋族的宜居新熱點。

「菁科城」往北經忠勇路、嶺東路縱軸，瞬接國道一號五權西路交流道；往東經五權西路、向上路、永春路，直抵七期城心。透過特3號快意通勤，或融入高鐵全台1小時生活圈，輕鬆掌握全台脈動。

一手打造新竹首座國際五星級大飯店的豐邑機構，三度入選全國十大建商，全國唯一連續18屆榮獲建築首獎，20多年來圈粉無數。這次推出「菁科城」，標榜豐富公設樣樣直逼豪宅境界。

「菁科城」訴求大面書牆Lobby、閱讀交誼廳，把書本融入生活；兒童桌遊基地、兒童遊戲室、家教室，寓教於樂。另外健身房、KTV、多功能媽媽教室，也讓身體與心靈都元氣滿滿。

基地更謙退20餘米，友善鄰里；社區入口森林意象，水榭前庭一步一景，自在散步最舒服。

邱崇喆説，「菁科城」透過高坪效方正格局、聰明的動線規劃，放大空間尺度，優化居住感受，雨遮不計坪，讓購屋人實實在在買到好宅。

此案規劃26至40坪、2至3房格局，全戶臥室、衛浴皆開窗，絕佳採光涵氧，舒適度完勝其他首購小三房。

「菁科城」在接待會館舉辦正式公開活動，吸引大批民眾攜家帶眷參加。記者宋健生／攝影
「菁科城」在接待會館舉辦正式公開活動，吸引大批民眾攜家帶眷參加。記者宋健生／攝影
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豐邑「菁科城」今日在接待會館舉辦正式公開活動，總經理邱崇喆（中）宣布，此案未公開...
豐邑「菁科城」今日在接待會館舉辦正式公開活動，總經理邱崇喆（中）宣布，此案未公開即已熱銷五成。記者宋健生／攝影
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「菁科城」一期總戶數536戶，潛銷預約突破五成，預約客戶中有半數是中科園區及精密...
「菁科城」一期總戶數536戶，潛銷預約突破五成，預約客戶中有半數是中科園區及精密機械科技創新園區的科技新貴。記者宋健生／攝影
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