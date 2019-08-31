昱鼎投資北投機廠光電系統 打造北市最大太陽能發電廠

2019-08-31 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



國內最大廢棄物處理、環保資源回收的崑鼎，今年力拚「焚化與廢棄物管理」、「太陽光電」與「回收再利用」三方向努力，8月底其子公司昱鼎投資的「北投機廠太陽光電系統」，正式完成併聯發電，並即將成為台北市第一座取得電業執照的大型太陽光電發電廠。

「北投機廠太陽光電系統」已完工投入併聯發電。圖／昱鼎提供 分享 facebook

繼今年6月昱鼎投資的台北市「長興淨水廠太陽光電系統」、桃園市「桃捷蘆竹機廠」等兩大太陽光電系統完工併聯運轉後，昱鼎投資的「台北捷運北投機廠太陽光電系統」也在8月完成併聯發電，三座發電廠將挹注營運動能。

昱鼎表示，「北投機廠太陽光電系統」已完工投入併聯發電，這是台北市內最大規模的太陽光電系統，其設置容量達3,797瓩，保證最低年發電量達398萬度；換算來說其發電量可供應超過千戶的家庭用電，同時還能減碳2,205公噸，相當於六座大安林森公園的吸附量。

「北投機場廠陽光電系統」目前併聯發電後售予台電，但值得一提的是，該廠規模為台北市最大規模的太陽光電系統，昱鼎也為此申請即將取得「電業執照」，不僅將成為北市首座擁有該執照的大型太陽光電發電廠，未來若是電業自由化修法到位，即可直接售電予民間。

據悉，6月昱鼎投資的台北市「長興淨水廠太陽光電系統」，目前也正在申請「電業執照」中。