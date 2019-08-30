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千葉火鍋衝人氣 週年慶大手筆送BMW轎車

2019-08-30 20:30經濟日報 記者宋健生╱即時報導

不讓百貨公司週年慶專美於前，千葉餐飲集團歡慶15歲生日，訂9月2日起至10月23日推出週年慶活動，不但有當月壽星75折、會員壽星5折起等優惠，活動期間還將抽出6部電動機車、上千張餐券，特大獎則是BMW頂級配備款轎車1輛。

千葉餐飲集團旗下擁有「千葉火鍋」、「新千葉火鍋」、「義式料理陽光皇后」、「鼎盛十里個人精緻鍋物」、「春秋戰鍋」，以及「老樣子鍋物」等六大品牌。

其中，「千葉火鍋」及「新千葉火鍋」全省擁有31家門市，主打火鍋百匯吃到飽全省399元起，今年更主打各式原肉之戰，還有好湯駕到，以目前來客數統計，千葉火鍋在台15年，也將在今年9月下旬突破1億人次造訪。

千葉餐飲另一個創意義美食餐廳「陽光皇后SUNNY QUEEN」，從馬來西亞紅回台灣，擁有馬來西亞、台灣嘉義、台灣草衙道，共3家門店，獨門「熱舞王妃」烤全雞，似雲端漫步舒芙蕾甜點、義式手作料理等，征服老饕味蕾。

以精緻個人鍋物、主打高CP值的「鼎盛十里」，擁有新竹、嘉義二家門店，店內主打霸氣裝潢，嘉義「鼎盛十里」更被網友喻為全雲嘉南最漂亮餐廳，除了高CP值鍋物288元起，還有幸福高塔「肉蛋糕」，深受上班族慶生聚會喜愛。

位在台中大里的「春秋戰鍋」，店內為春秋戰國場景造，1:1比例打造黑馬與兵馬俑，網美族拍照打卡景點，而被鄉民喻為會飛的牛-將軍霜降牛，還有戰神御和牛、自助百匯，價格親民，通通吃到飽。

民雄在地鍋物「老樣子鍋物」，主打火烤二吃個人化鍋物，全品項精緻鍋物198元起，吃出民雄人在地令人回憶好味，業者說，來民雄玩除了到全台最美星巴克打卡，不妨也來「老樣子」感受一下民雄在地鍋物好味。

千葉15週慶，除了推出壽星折扣、吃鍋再抽GOGORO電動機車和BMW轎車之外，9月25日起還將邀請沈玉琳、郭彥均、布萊客薛薛、無尊、EASON等知名藝人大接力，到全省千葉餐飲集團門市抽獎，預期可帶動業績成長10%。

千葉餐飲集團歡慶15歲生日，不但有當月壽星折扣優惠，活動期間還將抽出6部電動機車...
千葉餐飲集團歡慶15歲生日，不但有當月壽星折扣優惠，活動期間還將抽出6部電動機車、上千張餐券，特大獎則是BMW頂級配備款轎車1輛。記者宋健生/攝影
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火鍋餐飲馬來西亞

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