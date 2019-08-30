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拚秋冬補助有感 承億文旅買一晚送一晚

2019-08-30 19:52經濟日報 記者宋健生╱即時報導

交通部規劃「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」，預計9月1日起開始實施，補助金額提高到每房1,000元。全台最大文創設計旅店集團承億文旅，今（30）日宣布加碼推出「買一晚再送一晚、住到2020」，拚秋冬補助，讓消費者有感。

承億文旅表示，這項優惠除第一晚可使用秋冬旅遊補助1,000元入住外，贈送第二晚為承億文旅集團住宿券，不限館別至2020年底全台六館皆可適用，等同把優惠延長，要讓旅客跟著承億文旅全島旅遊。

另外，業者更針對軍、警、消、醫界人士推出優惠方案，只要出示職業證件即可享有專屬房價。

以一館一主題為特色、而深受文青旅人喜愛的承億文旅集團，旗下共有六間文創設計旅店：淡水「吹風」、台中「鳥日子」、「嘉義商旅」、「桃城茶樣子」、墾丁「雅客小半島」及花蓮「山知道」，共同響應政府政策。

以花蓮「山知道」為例，原定價5,500元的台灣白標準雙人房，自9月1日起至9月30日，周日到周五優惠價2,800元，並加贈1張承億文旅集團雙人房住宿券，住宿券使用期限至2020年12月底。

若再使用政府秋冬補助1,000元，等同於以1,800元即可輕鬆入住承億文旅集團旗下分館共兩晚。

承億集團董事長戴俊郎表示，承億文旅的目的，就是希望陪伴所有旅人環島，並致力濃縮每個城市的文化特色縮影於承億文旅，他期許旅行這件事，應該要遍地開花。

承億文旅旗下分館之一的「桃城茶樣子」，今年由易遊網舉辦的「全台最美飯店」票選活動中，榮獲全台最高票，更是世代文青旅客必住搶打卡的設計飯店。

交通部規劃「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」，預計9月1日起實施，旅客可輕鬆上...
交通部規劃「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」，預計9月1日起實施，旅客可輕鬆上網登錄申請補助。記者宋健生/攝影
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承億文旅旗下分館之一的「桃城茶樣子」，今年由易遊網舉辦的「全台最美飯店」票選活動...
承億文旅旗下分館之一的「桃城茶樣子」，今年由易遊網舉辦的「全台最美飯店」票選活動中，榮獲全台最高票。記者宋健生/攝影
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