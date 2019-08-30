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唐鳳做公益 推認養香草園

2019-08-30 19:46經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

行政院政務委員唐鳳長期支持社會創新、社會企業，由唐鳳輔導的第一家進軍國際的社會企業 Blueseeds芙彤園發起「認養香草園活動，唐鳳也親臨活動現場，一同倡議「賦原經濟」。

芙彤園詹茹惠執行長提到，Blueseeds芙彤園希望透過一畝香草田的認養，提供台東契作穩定的就業機會，規劃了2000份的年度認養名額，當認養後，芙彤園會種下香草，收成後提煉成精油、精露製作成天然洗沐用品的原料，供認養者一年的使用，同時每年會從營業額中提撥5%來做為公益回饋社會之用。

Blueseeds芙彤園採用自然農法種植，推廣無人工化學添加成分的洗沐用品品牌，獲消費者好評。日前舉辦「認養一畝香草田」活動，並邀請知名藝人溫昇豪擔任活動大使，希望號召社會大眾一同關心健康及自然環境。

詹茹惠表示，消費者不只是接收者，更是參與者，希望藉由推動「賦原經濟」，讓每個人都有能力付出、給予，並使用最天然的原物料，呈現自然最原本的樣貌，找回生活最原始的初衷。因此芙彤園積極推廣自然農法種植技術，建立產銷履歷，保證農民與原民的收入，在台灣台東，從育苗、種植、調製、包裝，全製程一條龍都於當地完成。

Blueseeds芙彤園每一瓶洗沐用品的產出，從種植到萃取都以不傷害土地的自然農法耕種，去除化學加工農藥、除草劑與化學肥料的使用，運用微生物與植物間的競合關係來滋養土壤，強調作物與生態間的平衡，有效減少由空氣、水、土壤、食物等途徑進入體內的環境賀爾蒙，拒絕環境賀爾蒙對土地及下一代的傷害，打造「生產、生活、生態」三生友善循環，讓地球更美好。

此次活動大使溫昇豪表示，希望透過「認養一畝香草田」的活動，讓大眾能夠更加關心及落實環境保護，為環境盡一份心力，一同復育土地，共同為下一代打造良好的環境，保育台灣這片美麗的土地，找回生活最原始的初衷。

認養一畝香草田活動網頁：http://farm.blueseeds.com/

行政院政務委員唐鳳（左起）、Blueseeds芙彤園創辦人兼執行長詹茹惠、活動大...
行政院政務委員唐鳳（左起）、Blueseeds芙彤園創辦人兼執行長詹茹惠、活動大使溫昇豪，共同宣示「賦原經濟」時代來臨。芙彤園／提供
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認養自然農法唐鳳

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