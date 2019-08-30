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全國電Digital City竹北店開幕 9月嘉義要再開一家

2019-08-30 18:27經濟日報 記者張義宮╱即時報導

智慧家電8K電視等新潮數位3C家電，全國電子DIGITAL CITY竹北店要滿足...
智慧家電8K電視等新潮數位3C家電，全國電子DIGITAL CITY竹北店要滿足科技人對智慧生活想像。圖／全國電提供
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全國電（6281）新通路品牌Digital City（簡稱DC店）第十家的竹北店開幕，今年DC店挹注整體佔比上看兩位數，帶動家電\資通訊產品營收上升，全年營收可望優於去年。全國電籌劃多時的電商平台，預估雙十一正式啟動，有助跨入全天候購物的3C平台新紀元。

全國電總經理林政勳30日主持竹北店開幕式，他指出，下半年及全年業績營運審慎樂觀看待，將努力超越去年業績。展望下半年，他說，去年業績不好，相對基期較低，今年第3季除有Digital City新動能外，還受惠天氣炎熱、政府節能減碳政策等，營運相對樂觀，不過第4季是銷售淡季又遇上選舉，營運將轉為保守。

自6月起，連續三個月全國電積極增加DC店的門市，9月還有嘉義市還要再新開一家。未來三至四年總門店家數目標增加到20家至30家，成為營收重要動力來源。

除了DC門市，全國電同時增加原有門市更新為二代店門市的數量，所有門市合計有322間。林政勳強調，DC店及二代店，不斷在做品牌跟消費體驗優化，打造出對消費者更有活力、貼近族群喜歡的感覺，包括企業識別（CI）、廣告行銷等，都做改變，深耕原有族群，同時擴大客群。

全國電行銷長林政儒表示，去年開始發展電商，近期已上線試營運今滿一個月，原本規劃在年底之前上線，將衝刺在雙十一正式啟動。試營運看來以數位商品、小家電占比最高，今後電商的消費流程與商品規劃，盡可能滿足消費者需求，並做更多的互動；會員經營的部分，已在規劃中，線上線下會員資料串接，是當前趨勢，也是未來努力方向。

全國電營收主力家電產品，部門負責的協理魏文清說，空調的旺季約落在第2季末、第3季初，儘管8月天氣再炎熱，銷量都難以超越5、6、7月；空調去年整年賣出12萬台，今年天氣炎熱，目標銷售量可達13萬台，對穩定營收助益甚大。

前七月全國電營收達108.88億元，年增3.6%。上半年稅後純益2.65億元，每股純益2.67元，在獲利能力優於其他3C通路業者。

全國電營收電商

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