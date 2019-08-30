因應美中衝擊 新北市預計再招商九案

2019-08-30 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府因應美中貿易戰，為了吸引更多廠商在新北投資，今（30）日舉辦「招商聯合說明會」，說明未來半年將招商及標售等九個案件，透過招商引資，活化公有土地利用。

新北市政府指出，目前招商一條龍服務的民間投資案及公有土地招商案，已落實投資金額逾764.5億元，創造7,415個就業機會，預計今年將成1,176億元的投資額、創造10,000個就業機會。

面對美中貿易戰衝擊，舉辦「招商聯合說明會」，說明未來半年將招商及標售等總計33公頃的九個案件，以及為使土地利用更用彈性，新北市府積極替廠商爭取放寬法令限制。

新北市經發局說明，目前台北港特定區第二種產業專用區，已於8月經都市計畫變更，增加土地容許使用項目，可供製造使用。另外，新莊知識北側園區土管也放寬，開放基地樓地板面積一半，可供製造業相關廠房使用。

新北市經發局表示，自今年3月開始，陸續拜訪歐洲、美國商會及日本工商會等組織，宣傳新北市產業聚落。盼透過商會力量，吸引更多外國人與企業在新北發展，目前已成功協助未來要在新店開設骨董店的英國創業家通過公司名稱預查。

未來九案的得標廠商，也會有招商一條龍與單一窗口服務，由專人負責協助加速廠商的行政程序，讓投資業者帶動新北整體投資及經濟發展。