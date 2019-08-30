全國電第10間DC開幕 目標2021年要有30間DC門市

2019-08-30 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全國電（6281）2017年起，積極拓展全新概念店「Digital City」，今（30）日第10間門市DC竹北店正式亮相，接下來第11間店也可望在9月上旬出現。全國電自今年6月至今，以接近一個月一間的速度，持續開出DC新門市，全國電目標在2021年，全台要有30間DC門市，目前持續在全省找據點。

DC竹北店擁有近300坪賣場空間，由全國電子專業設計團隊融入商圈調性，讓座落科技新城的竹北店，由智能科技感包圍，交錯淡雅氣質的文青風，創造獨數一格的「竹北風」。全國電強調，「情境及體驗式購物」傳達給消費者的不僅是3C家電本身的功能性，而是一種全新生活概念及型態的分享。DC不同的品牌風格，成功提高成交客單一到兩成。

全國電總經理林政勳表示，過去兩年不斷找點，展開長時間布局，今年速度比去年快很多，現在DC業績約占營收10%左右，確實成為一個成長動能，本期望DC能帶動資通訊商品銷售，看起來也符合原先預期。DC有更新的體驗，舒服的消費空間，確實獲得消費者喜愛。

全國電積極翻轉形象，除了DC門市，同時也努力增加「二代店」門市數量，累積至今，所有門市加總約有322間。林政勳指出，過去三年不只DC，現有門市及二代店，也不斷在做品牌跟消費體驗優化，期望打造出對消費者更有活力、貼近族群喜歡的感覺，包括企業識別（CI）、廣告行銷等，都做了一些改變，深耕原有族群，同時擴大客群。

另，全國電去年開始發展電商，近期已上線試營運，至今滿一個月。林政勳表示，試營運看來以數位商品、小家電占比最高，未來電商的消費流程與商品規劃，要盡可能滿足消費者需求，並做更多的互動；會員經營的部分，目前已經在規劃中，線上線下會員資料串接，是當前趨勢，也是未來努力的方向。