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李新死得太冤！盛竹如拍片吃官司霸氣喊「不後悔」

全國電第10間DC開幕 目標2021年要有30間DC門市

2019-08-30 17:13經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

全國電（6281）2017年起，積極拓展全新概念店「Digital City」，今（30）日第10間門市DC竹北店正式亮相，接下來第11間店也可望在9月上旬出現。全國電自今年6月至今，以接近一個月一間的速度，持續開出DC新門市，全國電目標在2021年，全台要有30間DC門市，目前持續在全省找據點。

DC竹北店擁有近300坪賣場空間，由全國電子專業設計團隊融入商圈調性，讓座落科技新城的竹北店，由智能科技感包圍，交錯淡雅氣質的文青風，創造獨數一格的「竹北風」。全國電強調，「情境及體驗式購物」傳達給消費者的不僅是3C家電本身的功能性，而是一種全新生活概念及型態的分享。DC不同的品牌風格，成功提高成交客單一到兩成。

全國電總經理林政勳表示，過去兩年不斷找點，展開長時間布局，今年速度比去年快很多，現在DC業績約占營收10%左右，確實成為一個成長動能，本期望DC能帶動資通訊商品銷售，看起來也符合原先預期。DC有更新的體驗，舒服的消費空間，確實獲得消費者喜愛。

全國電積極翻轉形象，除了DC門市，同時也努力增加「二代店」門市數量，累積至今，所有門市加總約有322間。林政勳指出，過去三年不只DC，現有門市及二代店，也不斷在做品牌跟消費體驗優化，期望打造出對消費者更有活力、貼近族群喜歡的感覺，包括企業識別（CI）、廣告行銷等，都做了一些改變，深耕原有族群，同時擴大客群。

另，全國電去年開始發展電商，近期已上線試營運，至今滿一個月。林政勳表示，試營運看來以數位商品、小家電占比最高，未來電商的消費流程與商品規劃，要盡可能滿足消費者需求，並做更多的互動；會員經營的部分，目前已經在規劃中，線上線下會員資料串接，是當前趨勢，也是未來努力的方向。

全國電累計今年前七個月營收108.9億元，年增3.62%。法人表示，空調業績在高溫及節能補助帶動下，7月達到高峰，至今營業額較去年成長一成，數位商品也有微幅成長，對第3季業績帶來助益，第3季有機會優於去年同期。

DC竹北店的3C品牌專區。圖／全國電提供
DC竹北店的3C品牌專區。圖／全國電提供
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智慧家電8K電視等新潮數位3C家電，全國電子DIGITAL CITY竹北店要滿足科技人對智慧生活想像。圖／全國電提供
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全國電子Digital_City竹北店開幕，由總經理林政勳（中）、副總經理謝明佑（右三）及董事會成員共同揭開序幕。圖／全國電提供
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