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招商愛情摩天輪 韓國瑜：投資百億元、創3,000就業機會

2019-08-30 15:33經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

韓國瑜力推愛情摩天輪政見有譜！高市府今（30）日舉辦「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」，邀請31家包括休閒娛樂、不動產開發、百貨、壽險等國內外開發商與會，針對愛河出海口港區土地以及緊臨愛河水岸精華地段的4處建議開發基地詳細說明，韓國瑜表示，投資金額將有百億元，並創造3,000個就業機會，預計明年動工。

韓國瑜市長致詞時表示，高雄擁有愛河得天獨厚的優勢，應充分運用愛情元素打造摩天輪並逐步建構完整的愛情產業鏈，期待明年選商成功後，以愛情為主題的商業空間與衍生產品也隨之孕育而生，讓國內外旅客一定要來高雄感受獨有的水岸浪漫情懷，締造屬於愛情城市的永恆回憶。

經發局伏和中局長表示，韓市長就任以來吸引多家國內外廠商主動提出摩天輪的開發構想，經實地勘查並進行土地、法令、財務等綜合評估後提出4處建議開發基地，分別以高雄港4-8號碼頭、16-18碼頭以及21號碼頭等三處空地為主，與交通部推動高雄舊港區轉型、打造親水遊憩商業區的開發願景相符，基地緊鄰愛河出海口擁有無敵海景，可說是港區最精華、最美麗的地帶，值得業者投資進駐；另一處基地為第69期重劃區，坐擁愛河美景與中都濕地公園等生態、文化觀光資源，也是十分適合投資開發複合性商業設施的熱區。

都發局長林裕益表示，這4處區位都相當適合開發「愛情摩天輪」，也可以帶動周邊相關產業鏈的發展。並指出所選定之區位，分別屬於都市計畫「特定文化休閒專用區」及「特定商業專用區」，都能符合都市計畫的土地分區使用管制規定。

依據都市計畫所劃定的土地使用分區，允許使用開發項目非常多，包括水岸遊憩設施、大型遊憩設施(遊樂園)、百貨超市業、大型購物中心、觀光及旅遊服務業(旅館業)、餐飲業、休閒、娛樂服務業(酒吧業、夜店業)、會議中心、企業營運總部、藝術館、博物館、科學館、水族館、音樂廳、歌劇院、電影院、藝文業等，幾乎所有高產值的三級產業，都可以在此地開發。

林局長並指出，市府、港務公司對於高雄舊港區的開發，早在過去長期合作，就曾共同提出發展願景。他說，據了解，前市府早在2006年完成的「高雄港區1-22號碼頭水岸改造策略規劃」、交通部高雄港務局2011年完成的「高雄港舊港區再發展整體發展規劃」，以及港務公司於2017年間舉辦的「高雄港第三船渠大港橋、遊艇碼頭國際招商發表會」等成果資料顯示，中央與前市府都曾有在高雄舊港區碼頭，或愛河口，興建摩天輪、遊樂園的計畫構想。

林裕益說，高雄舊港區1-10號碼頭、16-18號碼頭、21號碼頭，佔地面積共32公頃，是港區最精華土地。珍貴的公共資產，繼續荒廢閒置，實在可惜。為加速港區的開發，市府與港務公司於2017年初，共同合資成立的「高雄港區土地開發公司(土開公司)」，就是要來負責開發經營這塊土地。林裕益認為現在招商引資開發經營，正是時候也是高雄崛起的機會，港市應該加速合作，開發商機，帶動繁榮。

高市府呼籲，高雄港區資源可觀，土地所有權人是「中華民國」，是全民所共有，港市應該加速合作開發。說明會後將儘速彙整廠商提出的寶貴意見，提供土開公司以及民間的土地所有權人參考，同步啟動協商媒合機制，期待明年4月可確認開發廠商，啟動愛情摩天輪的建置工作，更希望中央、地方及民間共同合作，發揮愛河的水岸優勢，全力衝刺高雄的經濟發展。

高市府今（30）日舉辦「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」。
高市府今（30）日舉辦「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」。
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碼頭愛情韓國瑜

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