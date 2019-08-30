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夜裡的第一聲槍響：整裝待發的「香港之路」

睡40名高官狂升職 美女副市長收賄6千萬受審

經濟部通過6中小企業加速投資 金額上看36億元

2019-08-30 14:42聯合報 記者張語羚╱即時報導

投資台灣事務所「中小企業加速投資行動方案」今第7次聯審會議核准6家中小企業皆具代表性，包括自動販賣機霸主金雨、工業活動扳手龍頭伯鑫、專精特殊製程表面處理美上鎂、特殊機械用刀具高偉精密、高精度金屬加工駿辰精密、電子光電的專業廢溶劑處理專家利百景環保科技，6家中小企業加速投資超過36億元，可帶來124個本國就業機會。

生活隨處可見的五花八門自動販賣機，9成9都來自台灣自動販賣機霸主金雨企業，擁有超過40年技術實力，也是唯一一條龍台灣研發生產製造的本土販賣機商，全廠專利更高達60餘項。投資台灣事務所指出，金雨企業除了幫統一、黑松等知名飲料大廠客製化各式自動販賣機、因應無人化趨勢的智慧型自動販賣機，也接獲全球彩票機龍頭美國IGT彩券機、Gogoro電動機車充電站訂單，最近成為高鐵自動賣販賣機本土開發獨家供應商。

為因應美國客戶要求將中國大陸產線移回台灣，金雨企業規畫投資逾3億元在彰化廠擴增智慧化產線補足產能缺口，並在台中新設研發中心，招募研發專業人才，以因應越趨多元的販賣機需求，持續開發AI智能產品，結合各式電子無現金支付呈現無人商店，實現智慧城市、智慧校園。

投資台灣事務所指出，台灣素有「手工具王國」美譽，擁有上、中、下游完整供應鏈體系，其中伯鑫的工業級活動扳手更是高品質與高精度手工具代名詞，為了保持競爭優勢持續投入研發創新，以高達90%以上自製率年年推陳出新，累積各國專利224件，成為引領全球活動扳手的設計製造主流，不但屢次榮獲德國iF設計大獎、德國Reddot大獎、日本G-Mark 設計獎、台灣精品獎等獎項，也得到全球最大工具集團Stanley與美國第2大家居零售商Lowes最佳品質供應廠商認證，客戶囊括北美、歐洲、澳洲、日本等國際知名工具品牌商，以快速研發與品質優良優勢，在全球工業級活動扳手市占率超過21%。因產能供不應求，為了提高效率、整合製程，決議投資超過8億元在台中市神岡區建置智慧化新廠，可新增21個本國就業機會。

美上鎂由德國AHC大廠技術移轉金屬表面處理工藝，加上自行研發，成為國內少數通過Nadcap航太特殊製程認證的表面處理業者，並且陸續取得法國航太集團賽峰（Safran）、美國奇異GE Transportation、日本住友Sumitomo等國際大廠認證，是航太產業鏈與國機國造供應鏈關鍵廠商之一，直接或終端客戶不乏航太、生醫、光電、半導體知名大企業，為了提升高附加價值與綠色產品技術能量，將斥資超過15億元於南投南崗工業區建新廠，新增本國員工27人，導入AI智慧製造與排廢處理科技，優化作業環境，推動表面處理業轉型升級。

全球機械用刀具製造大廠高偉精密，40年來持續與Bosch、Stanley、Makita等歐美日大廠及工研院共同開發新研磨與切削技術，廣泛應用在航太、科技、金屬加工模具、特殊材料各領域。為了提升品質與生產力，進而研發航太工業用碳纖維複合材料、建設用複合材料等高質化新技術，規畫投資超過4億元，新增本國員工26人，在台中精密機械科技創新園區既有廠房增加全自動智慧產線、提升機器設備自動化。

駿辰公司專攻高精密度金屬零件加工，透過高技術與少量高品質客製化，將自己與大量生產廠商區隔，已打入國內封裝測試、LED測試、光學測試等自動化設備大廠的供應鏈，包括第一大封裝測試設備廠與前兩大LED設備廠。投資台灣事務所表示，為了提升高階產品效能及精準度，預計投資超過6千萬元在台中潭子廠新增智慧化產線，添購自動化機械設備與量測儀器，招募10名專業人才，強化本身成為支撐國家重點產業的重要推力。

利百景環保科技深耕循環經濟產業，是國內少數專業廢溶劑處理廠，同時具有熱處理及物理處理技術，有效運用電子、光電、化工等產業所產出的廢溶劑，進行處理再製產出可循環再生的溶劑原料，再循環予工業使用。投資台灣事務所指出，有鑑於未來產能仍不足，將以逾2億元與招募14名人才，在台南柳營科技工業區新增智慧化熱處理設備產線，持續精進資源再生利用技術，使工業廢棄物產出最小化及資源回收再利用最大化，以有效緩解廢棄物與汙染問題。

航太

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