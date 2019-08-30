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營建泥作缺工 企業辦泥作競賽培育新血

2019-08-30 14:30聯合報 記者趙容萱╱即時報導

國內營建業泥作大缺工，教育制度又不利師徒制人才養成，磐興建設總經理、台灣行動菩薩助學協會秘書長游金洲與冠昀企業董事長柯錥錤等合作，7年來培育13名偏鄉學子成為泥作職人，近期並且仿效日本左官達人全國競賽，舉辦首屆「磐興．冠昀有愛」泥作匠人競賽，總獎金十萬元，盼拋磚引玉，為營建業注入更多新血輪，並且翻轉「做土水」刻板印象。

游金洲說，「磐興．冠昀有愛」泥作匠人競賽今年8月登場，展開一系列競賽活動，評比分為品質及工率兩大部份，總獎金為十萬元，盼激發出年輕匠師的責任感、成就感、榮譽感，讓更多年輕族群更有意願投入建築產業。磐興建設及其夥伴一同培育的水電匠人及塗裝匠人舉辦類似競賽活動，期許這群年輕匠師能夠翻轉台灣建築產業的文化，替建築界增添一群新的生力軍。

游金洲指出，營建業木工、泥作、水電師傅平均年齡近60歲，工地環境悶熱、粉塵多，產業缺工、年輕族群不願投入傳統產業。7年前在他的牽線下，柯錥錤、當時彰化芳苑國中校長謝國士利用寒暑假及學校課餘時間，率78歲黃國藏等業師，以師徒制教授泥作技藝，培育13名偏鄉學子成為泥作職人。

柯錥錤說，偏鄉孩子從最基礎「面壁」練習打底，不嫌髒、不喊苦，他常激勵他們「每天抹，功夫就是你的，以後不怕沒頭路」；他也要求學員工作守時、儀容整潔，不嚼檳榔、喝酒、抽菸、做完工作要整理場地，換乾淨衣服再回家，翻轉「做土水」給人的刻板印象。

21歲泥作職人洪致聖說，他高中念體育班，想到畢業後沒有一技之長很徬徨，在校長謝國士引薦下，進入泥作班，跟著業師柯錥錤、黃國藏學手藝，3年前進工地實習，家人怕他學會「抽菸、喝酒、吃檳榔」反對，結果工地內這些都禁止，他也用行動證明年輕人投入扭轉職場刻版印象，也賺到人生的第一桶金。

首屆「磐興．冠昀有愛」泥作匠人競賽登場，參賽的泥作職人比品質，也比工率，翻轉「做...
首屆「磐興．冠昀有愛」泥作匠人競賽登場，參賽的泥作職人比品質，也比工率，翻轉「做土水」刻板印象。記者趙容萱／攝影
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78歲業師黃國藏（左）與21歲泥作職人洪致聖（右）合影。記者趙容萱／攝影
78歲業師黃國藏（左）與21歲泥作職人洪致聖（右）合影。記者趙容萱／攝影
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首屆「磐興．冠昀有愛」泥作匠人競賽登場，參賽的泥作職人比品質，也比工率，翻轉「做...
首屆「磐興．冠昀有愛」泥作匠人競賽登場，參賽的泥作職人比品質，也比工率，翻轉「做土水」刻板印象。記者趙容萱／攝影
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首屆「磐興．冠昀有愛」泥作匠人競賽登場，參賽的泥作職人比品質，也比工率，翻轉「做...
首屆「磐興．冠昀有愛」泥作匠人競賽登場，參賽的泥作職人比品質，也比工率，翻轉「做土水」刻板印象。記者趙容萱／攝影
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偏鄉營建業抽菸

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