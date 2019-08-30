飛航服務總台50周年 過去十年過境航班成長1.4倍

2019-08-30 13:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台灣空域越來越繁忙，交通部長林佳龍今（30）日出席民航局飛航服務總台50周年台慶，他指出，過去十年，台北飛航情報區管制架次成長了55％，過境航班更成長了1.4倍。

林佳龍說，台灣是海島國家，進出國門大部分靠航空，安全不是天上掉下來的，需要很多無名英雄秉持高度專業與敬業，在崗位上未曾鬆懈的努力。每一次起降，都需要總台與民航局同仁堅守崗位，是壓力很大的工作，每一趟起降，我們都應該抱著感恩的心。

民航局表示，因應國際民航產業、科技與服務的發展潮流，以及政府開放政策與觀光產業的崛起，總台善用資通訊科技，並暢通溝通管道，在系統整合、設備汰新、作業程序、人員訓練等方面都有長足的進步。

2018年飛航管制總管制架次已達175.6萬架次、過境架次達22.3萬架次、桃園國際機場起降架次達25.7萬架次，相較於10年前的總管制架次113.4萬、過境架次9.3萬、桃機起降架次13.8萬，分別成長了56％、140％、86％，且各方面仍持續穩健成長。

民航局表示，1969年9月1日成立的飛航服務總台是台灣天空最重要的守護者，50年來，對飛航於台北飛航情報區的航機提供24小時全天候安全、優質的飛航服務。

今日包括國家運輸安全調查委員會、航空警察局、中央氣象局、空軍等各單位、民航局暨所屬機關、各航空公司、往來中外廠商、專家學者以及總台退休的同仁均出席飛航服務總台慶祝茶會。飛航服務總台搜集、整理過往老照片，於會場展出，見證總台從單一到多元；從人工作業邁入自動化、高科技作業及客製化、精緻化的進步歷程。