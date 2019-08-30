捷運北投機廠太陽光電今商轉 相當6座大安森林公園

2019-08-30 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台北捷運公司與昱鼎能源公司合作，首度試辦「台北捷運北投機廠太陽光電電廠計畫」；今（30）日舉辦商業運轉典禮，預計一年發電量可達近400萬度，減少二氧化碳排放量約2,205公噸，相當於6座大安森林公園吸收的二氧化碳量，供應約1,152個家戶。

台北市政府說明，自從2016年起推動市有房地屋頂閒置空間建置太陽光電發電設備，並訂定相關辦法讓各機關學校可依照需求辦理招商。目前台北市政府共有33個機關、78所學校設置太陽光電系統，再加上中央及民間單位設置數量，合計北市太陽光電系統總設置規模為22,176瓩。

台北市政府副市長彭振聲中表示，台北市因人口稠密，土地資源非常珍貴，加上日照輻射條件較南部少，因此太陽光電發電設施，僅能著重於發展屋頂型的太陽光電系統。

台北捷運公司總經理顏邦傑說，北投機廠完成太陽光電發電系統後，不但是台北市規模最大的太陽光電系統，設置容量達到3,797瓩，也是台北市第一座取得電業執照的太陽光電廠，更是大台北地區最大、最具指標意義的公有屋頂太陽光電廠。

台北捷運公司表示，北投機廠太陽光電電廠鋪設面積約17,000平方公尺，模組每片約20公斤重、大小約為1.6平方公尺，現場總共鋪設逾1萬片模組；投入商業運轉後，預計一年發電量可達近400萬度，減少二氧化碳排放量約2,205公噸，相當於6座台北市大安森林公園吸收的二氧化碳量，供應約1,152個家戶一年使用。

由於北投機廠太陽光電系統設置在主工廠及儲車區的屋頂，須考慮廠區屋頂設計時的載重限制，因此需要先完成屋頂修繕及結構補強，才能在不影響原有設施設備的運作之下，進行發電模組與機電設備安裝。

為進一步落實政府綠色能源政策，台北捷運公司自2016年開始評估投資太陽光電設備的可行性，最後選擇採用出租屋頂建置太陽光電發電設備的模式來經營，在2017年11月透過招商評選專業營運廠商，由昱鼎電業公司規劃建置北投機廠太陽光電電廠。

台北捷運公司補充，北投機廠是捷運公司面積最大、等級最高五級的維修機廠，除了擁有一般機廠的功能外，還具有其他現有初級機廠所沒有的大規模維修功能，佔地面積更為台灣地區數一數二的軌道機廠。