罷工預告期訂不訂 交通部：政院正從勞資爭議法規思考

2019-08-30 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



各界對制定罷工預告期看法不一。交通部指出，罷工預告期正由行政院協調，目前政院態度是從勞資爭議法規整體設計中思考，交通部也會盤點航空公司等特殊交通事業的需求，供未來修法制度思考。

交通部指出，航空業有特殊性，台灣是海島國家，航空業屬於獨占、寡占市場，除了涉及旅客權益，也涉及國家安全，這是交通部希望訂定罷工預告期的原因。

交通部指出，雖然現在部分反對制定罷工預告期的意見者認為，在協調的過程中，其實就是一種預告，但是，其實在實際要罷工的過程中，也沒有預告到底哪一天要罷工。

台北市航空運輸商業同業公會成員為國內各大航空公司，包含華航、長榮、立榮、遠東、華信、台虎，以及未來將加入的星宇航空。公會秘書長劉守恕表示，因為台灣是島國，所以航空服務更要比一般的罷工的條件更嚴，沒有把航空產業罷工是否容易達成做為標竿的道理。他也提到，現在航空罷工也不全是因為航空公司的勞動條件不好的關係，很多是因為好，勞工要求更好。

長榮航空企業工會秘書黃士庭表示，以台灣現行的罷工制度來說，已經有很繁瑣的程序要走。他說，其他要求罷工預告期的國家，是因為沒有這麼長的程序，才會有此要求。他說，工會反對訂定罷工預告期，資方既然已經知道勞工要罷工，那麼就要拿出誠意進行協調，避免罷工實行，不然就是沒有善盡維持消費者服務的責任。