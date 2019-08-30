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華映大砍2100名員工 桃市勞動局籲母公司大同出面解決

2019-08-30 10:40聯合報 記者張裕珍╱即時報導

大同集團旗下面板廠華映昨晚發布重訊表示，董事會決議依法解僱全數員工，合計2100人，預計60天後生效，僅必要人員將再回聘，由於此次將是今年第2波大裁員，桃園市勞動局今天呼籲華映應遵守勞動法令，於解僱日60天前通報大量解僱計畫書，也呼籲母公司大同股份有限公司應出面共同處理並積極協尋解決方案，勞動局也將持續協助及維護勞工應有權益。

勞動局指出，華映公司聲請重整遭法院駁回後，為維護員工權益，市府分別在8月22日及8月27日主動聯繫華映公司董事長蔡江隆及總經理林盛昌，瞭解公司未來人力規畫事項，並要求該公司務必遵守勞動法令，保障勞工權益。

針對華映發布重訊，董事會決議大量解僱勞工，勞動局呼籲華映公司，如確有勞動基準法第11條歇業、虧損或業務緊縮等事由需大量解僱勞工，仍應依大量解僱勞工保護法規定，於解僱日60天前向勞動局通報大量解僱計畫書，並與工會協商。

至於員工薪資、資遣費及退休金的給付，則須依相關勞動法令規定辦，勞動局受理後會參與勞資雙方協商，協助勞工申請失業給付及後續轉介就業，至於華映積欠電費，將於明天被斷電，由於此歸責於雇主，員工若因此不能上班，華映公司仍應給付勞工薪資。

大同集團旗下面板廠華映昨天傍晚發布重訊表示，聲請重整遭法院駁回，訂單已遽減至零，...
大同集團旗下面板廠華映昨天傍晚發布重訊表示，聲請重整遭法院駁回，訂單已遽減至零，董事會決議依法解僱全數員工，合計2100人。圖為楊梅廠區。本報資料照片
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華映薪資大同

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