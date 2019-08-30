長榮罷工一個月後 罷工預告期訂不訂開戰

2019-08-30 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



長榮航空罷工落幕後，航空業更積極要求修正制定罷工預告期。以資方為主的台北市航空運輸同業公會今天辦研討會，邀來的學者與律師都認為一定要制定罷工預告期，才能保障消費者。航空學者還提出預告期至少7天，對國際航空運輸也要有更嚴謹規範。

從華航空服員罷工、華航機師罷工到今年6月20日開始至7月9日的長榮空服員罷工，短時間內，航空業就有三起罷工。包括航空公司、旅遊業等都要求制定罷工預告期，交通部長林佳龍日前也已經表示，航空業應該要制定罷工預告期，避免影響消費者權益。但是，勞動部對此持保留態度。

成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏在這場名為「罷工權之取得是否應增加約束條件」研討會中表示，反對設定罷工預告期的意見認為會傷害勞工權益，台灣要罷工不容易至少要通過三個門檻，但她認為，台灣是島國，對外旅客主要仰賴國際航空運輸，一旦華航、長榮集團在6到8月發生罷工，無法提供四成以上運能，旅客會完全無法因應。她說，罷工預告期是對消費者的一種仁慈，讓他們可以有效因應罷工。

萬國法律事務所律師王之穎表示，依照現行的勞資爭議處理法，一旦勞資爭議調解不成，工會通過罷工投票就可以隨時宣布罷工，這時沒有要求罷工預告期，航空業者只能緊急應變，像是透過簽轉請其他航空公司協助疏運。

他說，但是，罷工時間多長、人數都無法事先確定，實務面上，就算航空業者請求支援，也很難及時告訴旅客異動資訊為何，簽轉成本還是由航空公司吸收。

日前立委葉宜津提出民用航空法修法，要求航空運輸業如果要依法提起罷工應該要7日以前，此外罷工團體要提供最低服務，不得超過原先運量40%，草案待審。

戴佐敏表示，部分國家都針對罷工預告期有明確規範，加拿大72小時、義大利10天、日本10天、美國10天。此外，法國要求民航公司負責技術處理的工程師不能參加罷工，韓國也把航空公司指定為必要公益事業，要求國際航線運能要維持80%、國內線50%、濟州線70%。戴佐敏建議，罷工預告期應該至少要7天，更好要9天以上。

不過未受邀本次研討會的勞工學者、台大國發所副教授辛炳隆表示，他完全不贊成訂定罷工預告期。他說，現在我國對於罷工的程序要求十分嚴格，勞工不是說罷工就可以罷工。且預告期要訂在勞動基準法，還是由目的事業主管機關交通部訂定。