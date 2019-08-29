不畏反送中衝擊!一芳加速海外布局 明年全球店數破2000

2019-08-29 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



不畏「反送中」事件衝擊，一芳水果茶今（29）日宣布，集團將加速海外佈局，目前除了日本、美國、英國之外，又與泰國、巴黎、韓國及紐西蘭等簽訂代理，將陸續展店，預計明年全球總店數可突破2,000店，有望坐上手搖茶飲后座。

為了加速全球佈局，一芳近一年來積極向產業界挖角，新成立的運籌事業群總經理劉曜州、台灣事業群總經理廖麗霞，今天首度同時現身，展現集團全球化佈局的強烈企圖心。

據了解，負責全球供應鏈與物流業務的劉曜州，過去曾在聯電擔任資材處經理，以及茂迪資深採購處長；另外，負責營運展店與加盟代理業務的廖麗霞，過去曾是王品餐飲集團上海營運優化部總監，以及麥當勞資深顧問。

因聲明捲入「一國兩制」風暴的一芳水果茶，最近積極舉辦「買一送一」等促銷活動，廖麗霞說，目前業績已回復到7月時平均營收的九成，另外有意加盟的民眾依舊熱絡。

一芳不諱言，反送中事件確實對一芳的營運造成衝擊，不過，並不影響一芳將台灣天然水果茶推廣至全球各地的決心與計畫。

一芳創立以來，就和大甲芋頭、台東洛神花、信義梅子、九如檸檬、大村葡萄、埔里百香果、梨山蘋果及日月潭紅茶、鹿谷烏龍茶的農民合作，把台灣的優質水果、農產品推廣到各地。

成立不過三年的一芳，目前在中國大陸有1,130家門店，台灣有177家，海外有125家，合計1,432家門店，去年營業額逾20億元，較2017年倍增。

廖麗霞強調，這次事件並不影響一芳在全球的佈局進度。其中，針對明年登場的東京奧運，日本成為現階段展店的重點。

目前，一芳在日本東京已有5家門店，屬於單店加盟模式，而一芳最近已和當地業者簽訂區域代理，涵蓋京阪神地區，其中關西第1家加盟店已訂31日進駐大阪新齋橋，而今年日本的展店目標為30店。

另在美國市場，目前在加州、西雅圖、紐約等地有20家門店，最近又在美西簽訂4家區域代理、美東有2家代理，另有5家加盟也在上周簽約。

至於台灣市場，預計年底可突破200店目標。而為了刺激買氣，預計9月9日到10月底推出「消費滿100元，即可抽電動機車」活動，一芳這次斥資700萬元、一口氣準備了100部國產電動機車作為獎品，手筆之大，令人咋舌。

廖麗霞說，一芳希望把台灣的天然水果茶推廣到世界各地，今年展店目標為中國大陸1,500店，台灣200店，海外160店，合計達到1,860店。

另外，劉曜州也說，一芳今年2月斥資百萬，和中興大學食科所產學合作，自主成立「品管檢驗室」，建立完整品管系統，每一批茶葉、水果原汁、鮮乳、二砂、黑糖等原料，都經過留樣紀錄、定期追蹤，穩定品質。

「在地食材、全球體驗！」劉曜州說，這是一芳水果茶創立的初衷，品牌也一直兢兢業業，專注於台灣水果茶和手搖飲的研發與全球推廣，為的就是提供消費者最佳產品和極致體驗。

去年短短一年，一芳全球就增加964家店，擠下「日出茶太」老三地位，創辦人柯梓凱憑藉獨到的選代理商策略和行銷手法，撼動手搖茶品牌市場，未來還將挑戰成為華人界雀巢。