搶日客市場 北市府請日本藝人登坂廣臣擔任觀光大使

2019-08-29 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



日本旅行網站「KAYAK」今年舉辦票選活動，選出日本人想再去的城市，台北榮登榜首，超越峇里島、羅馬等地。另依據日本旅行業協會所做「人氣旅遊目的地排行榜」調查，台灣在日本年末年初假期旅遊目的地已連續四年位居首位。台北市觀光傳播局為積極推廣日本市場，今（29）日宣布由日本知名藝人登坂廣臣擔任台北市觀光大使，希望藉此吸引更多日本旅客，來臺探索這座得天獨厚、包羅萬象的亞洲必訪旅遊勝地。

喜歡台北的登坂廣臣，這是第四次到訪台北，登坂表示，之前來演出時，台北的朋友非常熱情地歡迎。也因為在台北演出，讓他更喜歡台北。今後希望可以貢獻自己所能，將台北好的地方傳達給日本的朋友，也把日本的好傳達給台北，透過音樂做為彼此橋樑。

登坂說，這次在台北市的安排下，將到訪一些新興景點，登坂廣臣非常期待藉由此次機會能夠好好在台北旅遊，透過景點遊覽、品嘗美食、活動體驗來探索這座城市，未來也會盡力擔任台北觀光大使分享台北市的各種魅力，以日本旅客的角度帶著大家一起認識更多「你所未見的台北」。

台灣在日本黃金周旅遊目的地連續六年拿下第一，每年更有近九成日客選擇造訪台北。日本旅客訪台人數去年超過196萬人次，較2017年增長3.7%，今年截至6月來台日客超過97萬人次，較去年同期成長9.12%。觀傳局長劉奕霆表示，台北市除了有許多經典的旅遊景點之外，還有更多值得旅客深入體驗的城市特色，今年特別邀請登坂廣臣擔任觀光大使，是宣傳的一大亮點，期望藉由他的高人氣，讓更多日本旅客認識台北、前來台北市旅遊。

觀傳局今年與長榮航空、日本航空、台灣虎航以及日本KNT近畿旅行社合作，將於9月至12月針對日本旅客推出專案旅遊產品及優惠機票，參加者即可獲得台北限定好禮並獲得抽獎機會。觀傳局將於9月28日參加中華文化總會在上野公園辦理的「Taiwan Plus」活動、9月29日在日本舉辦產品發表會，也將對日本年輕學子持續推廣到台北修學旅行，安排更深度體驗台北市生活文化、旅遊特色的行程。

登坂廣臣是日本三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE主唱，擁有眾多粉絲（Twitter有266萬；IG有187萬粉絲，追蹤人數位居日本男藝人第四名）。除音樂外同時跨足電視、電影圈，高人氣外也擁有豐富的經歷，且在團體演出中獲得許多獎項，更在2017年巨蛋巡迴演唱會舉行37場公演，一年間巨蛋公演觀賞人數（180.3萬人）創下年度最多記錄。