全家搶複合店商機 將咖啡店、洗衣店及超市搬進超商

2019-08-29 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



全家便利商店今（29）日宣布，選在高雄85大樓附近的住商混合區，開出全家南台灣最大複合店「高雄真愛店」，結合三種店型，包括咖啡、洗衣及超市，等於喝咖啡、洗衣服和買生鮮可一次搞定，這是全家結合最多種類型的店鋪，預計可開發出有別於傳統超商新客群，可望業績較一般店成長20到30%；這也顯示超商複合店近兩年持續不斷開設新店型，是有一定的效益。

全家今年相繼推出咖啡旗艦店和洗衣複合店，此次為該兩種複合店首次進軍高雄；咖啡專區輕食櫃中首度引進高雄烘焙名店「方師傅」的多款甜鹹食，以及導入「德國WMF espresso咖啡機」，提供咖啡專賣店等級的義式拿鐵與卡布奇諾。

該店也有超市機能區，主打「巷口就可輕鬆買生鮮」，有專櫃陳列蔬果、冷凍食品，全家表示，主要因應人口熟齡化、晚餐開伙也要講求快速方便，因此導入多種冷凍商品、冷藏蔬果，除了蔬菜、新鮮水果外，像是罐頭、調味料、甚至米、料理包也都有販售。