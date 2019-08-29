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富旺國際董座林正雄 接台中市不動產開發公會理事長

2019-08-29 19:14經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中市不動產開發公會今(29)晚舉行第15屆理事長交接典禮，富旺國際(6219)董事長林正雄正式接掌理事長，他表示，這屆理監事成員，共提名約三成由建商二代出任，將落實經驗傳承與世代交替的使命。

另外，副理事長由根園建設總經理謝麟兒出任，監事會召集人由登陽建設董事長林清賢出任。目前，台中市不動產開發公會有600多家會員。

林正雄感謝原任理事長邱崇喆善用他的房地產專業、企業管理，以及熱情的人格特質等強項，提升公會各項會務運作效能，尤其剛舉辦完成的「房地產交易博覽會」，對目標有著執著及堅持的信念，才能完成不可能的的任務。

林正雄指出，本屆除在各委員會名單上作一些幅度的調整，新聘任名譽理事長邱崇喆，麗明建設董事長吳春山及宏銓建設董事長林銘銓加入政策委員會，並邀請新業建設名譽董事長穆椿松擔任政策委員會主任委員。

同時，有感於身為企業家，需承擔企業社會責任，更能將取之於社會的資源，回饋給社會，因此本屆將新增「社會公益委員會」，結合理監事及會員企業資源，共同策劃推動公益服務活動。

林正雄說，他上任後將加速推動建照、使照申請作業、縮短流程與時間，也將推動台中市「宜居建築設計及鼓勵回饋辦法」，以高雄厝為例，擴大爭取建商包含保存登記等，地政建築應有的權益。

台中市「宜居建築設計及鼓勵回饋辦法」增加鼓勵設計部分，有垂直綠化設施、雙重遮陽牆體、植生牆、遮陽板等，這些設計將可減少建築耗能、提升居住生活品質、豐富都市景觀，讓台中都市風貌朝國際性都市的目標更往前一大步。

另外，公會也將積極爭取台中市地方持有稅調降，以及中央的房地合一實價課稅退場，林正雄認為，雙重稅制使得不動產市場與國內商業經營環境受到諸多限制與壓力。

未來，台中市不動產公會也將大力推動「建築4.0智能宅」、也就是邁向「四代宅」，鼓勵建商朝綠能智慧建築升級邁進，攜手創造台中建築新紀元；並推動房屋分級制度，帶動產業全面升級。

為了經驗傳承，公會第15屆理監事成員中，有三成由建商二代出任，包括富宇建設董事長張世欣、豐境建設總經理邱名仕、林鼎實業董事林俊良、順天建設董事柯啟煜、親家建設董事長張鈞豪、鄉林建設副總經理賴廣陽。

以及嘉磐建設董事長特助魏豪志、宏銓建設董事長特助林宏明、漢宇開發總經理葉昱徵、久樘開發總經理陳俊維等人。

林正雄在擔任中華民國不動產仲介經紀公會全國聯合會理事長期間，陸續推動多項公益性質活動，包括不倒騎士活出生命自行環台、820全國房仲捐血傳愛日、房仲高爾夫球慈善盃等，在業界成為佳話。

此外，林正雄近年來也協助推動成立「中華民國租賃住宅服務商業同業公會」、「中華民國不動產大聯盟總會」等相關公協會。

台中市不動產開發公會第15屆理事長交接典禮，在市長盧秀燕(中)監交下，富旺國際董...
台中市不動產開發公會第15屆理事長交接典禮，在市長盧秀燕(中)監交下，富旺國際董事長林正雄(右)自邱崇喆(左)手中接下印信，正式接掌理事長。記者宋健生／攝影
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