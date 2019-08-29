新北推21捷運站TOD都市計劃案 增額容積上限50%

2019-08-29 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市府今（29）日推出TOD都市計劃案，透過變更新北市21處捷運站周邊土地管制使用規定，讓申請者在執行都市更新時，能爭取更多樓地板面積，民眾也能因此換回更高坪數，增加參與都市更新意願。

新北市今日發布「新北市捷運場站周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點」計畫案。配合大眾運輸發展導向（TOD）推動都市更新，主打「捷運蓋到哪、都更做到哪」，並選定21處捷運場站周邊地區優先推動。

新北市政府說明，過去都市更新推展受阻，主要原因來自於建商與民眾間，換回的坪數難達共識。透過都市計畫變更增額容積制度，申請者可藉由價金獲得更多樓地板面積，建商與民眾溝通時，也能相互有更多籌碼，增添都市更新誘因。

建商執行都市更新時，通常有二種方式能增加樓地板面積，一、上限50%的容積獎勵，視基地狀況由各細項獎勵堆疊加總；二、上限40％的容積移轉，透過購置公共設施保留地給政府，將其容積移轉至建築使用。

新北市透過都市計畫的方式，變更土地使用管制規定，提供了建商第三種方式來增加樓地板面積—增額容積。不過，使用此方案之條件有二，除了申請者應繳納增額容積價金，也必須提供托老、托幼或社宅等公益性設施。

新北市城鄉發展局長黃一平表示，增額容積價金計算方式，是以建築基地申請當期之土地公告現值乘上1.4倍，最高可獲取50%之增額容積；與容積獎勵、容積移轉疊加後，整體不得超過原基地二倍。

城鄉發展局綜合規劃科長陳柏君並說明，為推動建商優先採用增額容積，在21處捷運場站周邊計畫範圍內，將優先適用增額容積，申請達20%後，始能申請容積移轉。

另外，考量已經在整合中之容積移轉開發案件權益，本次條文內容中特別設計半年緩衝期限，至明年3月1日前，已循容積移轉申請程序申請並確認基地移入量體（完成書面審查）之案件，得不受增額容積與容積移轉優先申請次序限制。

計畫範圍涵蓋三重站、菜寮站、台北橋站、徐匯中學站、三民高中站、新莊站、頭前庄站、大坪林站、七張站、頂溪站、永安市場站、景安站、中和站、土城站、海山站、板新站、新埔站及新埔民生站、府中站、淡水站、紅樹林站等21站，作為優先推動場站周邊地區範圍。

新北市政府說明，大眾運輸發展導向（TOD）政策核心精神在於，在大眾運輸場站步行範圍內，透過提高發展強度、混合使用、以設計提高品質（Density、Diversity、Design,3D）策略，全面提升大眾運輸的使用量，特別是非尖峰時刻之用量，提升大眾運輸的服務效能與財政效率。