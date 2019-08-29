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康友-KY疫苗事業再下一城 獲印尼核發H9N2藥證

2019-08-29 16:56經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

康友-KY（6452） 旗下子公司印尼帝斯生技公告取得印尼政府所核發之H9N2藥證，即可對外銷售，取得藥證期比一般縮短1~2年。康友帝斯禽流感疫苗藥證已獲得二張，7月取得H5N1，8月再接獲H9N2，將能架構起印尼禽流感防疫網，並可望帶動營收成長空間。

康友表示，動物疫苗藥證取得難度不亞於人體疫苗，雖原料、製程一樣，且差異性僅為植入人體及動物的差別，然而動物疫苗最終仍須進入人體體內，所以疫苗毒性、抗原等，皆須經過更嚴謹監控及篩選，連被測試疫苗的雞、牛、豬等動物，也需長時間在無菌室、無任何感染風險環境下飼養，才能確保疫苗的QC準度，達到真正安全無虞。

康友帝斯生技技轉自全球動物疫苗翹楚–哈爾濱獸醫研究所，全新藥證審查，僅歷經八個月的時間，即獲得印尼政府之外，唯一H9N2藥證，相較於全新藥證正常審核需2-3年時間，速度要快。

康友表示，搭配先前公告印尼政府採購合約，除可透過政府原有國內通路及海外出口，亦可使用政府轄下Pusat Vererinsria Farma藥證來生產，減少繁複申請流程及時間，其效益可快速提升康友帝斯產能利用率。

公司表示，生物疫苗科技本是高資本密集，高技術門檻，亦是寡占產業。也因此，三年來康友投入帝斯超過二個股本，歷經二年才取得GMP工廠認證，再經歷十個月才完備初期禽流感藥證及銷售通路，未來仍將依照計畫申請其它禽類，包含牛、豬大動物疫苗藥證，以利擴增產品線。

流感疫苗康友禽流感

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