交通部擬國際旅客增量計畫 將砸12億元吸客

2019-08-29 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



因應陸客縮減對台灣觀光業的衝擊，交通部正著手研擬「國際旅客增量計畫」，預定10月1日開始實施，將投入12億元，包括給予飛航花東的國際包機地勤費用50%的補助，對日本首次來台旅客辦理護照給予一半申辦費用補助，並將對來台旅客量最多的亞洲前十大主要客源國旅客補助，還思考對東協十國的簽證放寬，以及搭高鐵到中南部的車票優惠等一系列措施。

交通部長林佳龍今（29）日與媒體茶敘，被問及陸客縮減，政府有何策略吸引國際旅客，來填補陸客縮減喪失的商機，林佳龍說，交通部針對此事已開過四次會議，其中，有觀光業者反映花東機場地勤費用過高，影響國際包機飛航意願，經交通部邀請行政院交環處、東部聯合服務中心及相關業者開會研商後，將修正「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點」，將50%的地勤費用納入飛航花東的航空公司獎助額度，待完成報核行政程序後，即可實施。

林佳龍指出，亞州地區的中國大陸、日本、港澳、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南等十國，占了來台旅客的88%，為鼓勵他們重遊台灣，計畫推出加碼措施，加碼細節正在研議中，雖然大陸自由行旅客暫停來台，團客也有縮減，但商務、專業訪問交流的旅客一年有90萬，這部分並沒有禁止，所以還是會列入加碼對象。

而觀光業者極力希望再放寬來台旅客免簽部分，林佳龍說，目前有在思考，若東協十國曾來過台灣的旅客紀錄良好，希望可以給他們在簽證上更簡便的措施，而對於曾有脫逃紀錄的越南和印尼，若是旅客一樣紀錄良好，同樣會給予簽證上簡便的處理，不過，這還要和外交部、內政部討論。

另外，日本人口眾多，但持有護照的民眾僅四分之一，而台灣的旅客又非常喜歡去日本，形成一種觀光逆差，林佳龍表示，許多日本地方政府也鼓勵民眾出國，並到台灣旅遊，像是青森縣、愛媛縣知事，就願意給他們縣民，凡是申辦護照時都有費用補助，這部分我們也可以補助一半。