親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

科技廠女工遭化骨水噴濺雙腳 12小時後宣告不治

國防部首度公開證實：美軍MC-130J通過台灣海峽

交通部擬國際旅客增量計畫 將砸12億元吸客

2019-08-29 15:20經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

因應陸客縮減對台灣觀光業的衝擊，交通部正著手研擬「國際旅客增量計畫」，預定10月1日開始實施，將投入12億元，包括給予飛航花東的國際包機地勤費用50%的補助，對日本首次來台旅客辦理護照給予一半申辦費用補助，並將對來台旅客量最多的亞洲前十大主要客源國旅客補助，還思考對東協十國的簽證放寬，以及搭高鐵到中南部的車票優惠等一系列措施。

交通部長林佳龍今（29）日與媒體茶敘，被問及陸客縮減，政府有何策略吸引國際旅客，來填補陸客縮減喪失的商機，林佳龍說，交通部針對此事已開過四次會議，其中，有觀光業者反映花東機場地勤費用過高，影響國際包機飛航意願，經交通部邀請行政院交環處、東部聯合服務中心及相關業者開會研商後，將修正「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點」，將50%的地勤費用納入飛航花東的航空公司獎助額度，待完成報核行政程序後，即可實施。

林佳龍指出，亞州地區的中國大陸、日本、港澳、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南等十國，占了來台旅客的88%，為鼓勵他們重遊台灣，計畫推出加碼措施，加碼細節正在研議中，雖然大陸自由行旅客暫停來台，團客也有縮減，但商務、專業訪問交流的旅客一年有90萬，這部分並沒有禁止，所以還是會列入加碼對象。

而觀光業者極力希望再放寬來台旅客免簽部分，林佳龍說，目前有在思考，若東協十國曾來過台灣的旅客紀錄良好，希望可以給他們在簽證上更簡便的措施，而對於曾有脫逃紀錄的越南和印尼，若是旅客一樣紀錄良好，同樣會給予簽證上簡便的處理，不過，這還要和外交部、內政部討論。

另外，日本人口眾多，但持有護照的民眾僅四分之一，而台灣的旅客又非常喜歡去日本，形成一種觀光逆差，林佳龍表示，許多日本地方政府也鼓勵民眾出國，並到台灣旅遊，像是青森縣、愛媛縣知事，就願意給他們縣民，凡是申辦護照時都有費用補助，這部分我們也可以補助一半。

林佳龍表示，很多旅客來台灣都是到大台北地區，我們希望可以分流到中南部旅遊，因此，已協請台灣高鐵公司，規劃推出外籍旅客搭高鐵住宿中南部，在車票上有優惠的鼓勵措施，這部分高鐵公司已在規劃，完成後會對外公布。

因應陸客縮減對台灣觀光業的衝擊，交通部正著手研擬「國際旅客增量計畫」，預定10月...
因應陸客縮減對台灣觀光業的衝擊，交通部正著手研擬「國際旅客增量計畫」，預定10月1日開始實施，將投入12億元，希望減輕陸客縮減造成的觀光商機流失衝擊。圖／交通部觀光局提供
分享

林佳龍觀光

相關新聞

華映再傳裁員只留50人 勞動部：做最壞打算

2019-08-29 14:50

華映再傳大量解雇 桃市勞動局：未收到通報

2019-08-29 14:24

晟德子公司錦新國際公開收購豐華案 經濟部投審會通過

2019-08-29 14:43

全家高雄開新複合店 咖啡+洗衣+超市「三合一」

2019-08-29 14:43

核四燃料棒第4批運出 剩864束難重啟

2019-08-29 14:43

準備歇業？華映驚傳解僱2100人

2019-08-29 14:10

傳將解僱2,100名員工僅留50人 華映：內部尚在確認消息

2019-08-29 11:53

業務最前線／談判是一場心理戰

2019-08-29 01:44

連鎖效應／業績導向是把雙面刃

2019-08-29 01:43

順天堂創辦人許鴻源 科學中藥之父

2019-08-29 01:39

順天堂家族藏品 捐國美館

2019-08-29 01:39

成霖砸18億 收購墨國廠

2019-08-29 01:39

信義房屋要當建商玩真的 台灣、馬來西亞加碼獵地

2019-08-28 21:29

日本最大和食家庭餐廳品牌「和食さと」 加碼布局台中

2019-08-28 19:49

讓旅遊更舒適便利 北市府首度與台灣高鐵合作

2019-08-28 19:46

貿協辦東協、紐澳商機日 訂單近60億元

2019-08-28 19:45

星創視界疑資遣勞工 涉違大量解僱規定將罰鍰

2019-08-28 19:44

日曜天地推60大名牌鞋、5萬雙零碼鞋 30日起大清倉

2019-08-28 19:15

六福村「搞鬼」發出「打工嚇人」徵集令

2019-08-28 18:49

順天堂創辦人收藏捐了 許照信：美術館是最好的歸屬

2019-08-28 18:42

2019年東協澳紐商機日 估創造近2億美元商機

2019-08-28 18:40

台北美食月嗶HappyCash有錢卡 美食好禮三重送

2019-08-28 16:55

招財錢母有加持 悠遊卡發行姜太公開運卡

2019-08-28 16:41

輕鬆暢遊北北基 台灣高鐵規劃兩項旅遊產品

2019-08-28 16:21

慧洋旗下／百麗航運 蘇澳-花蓮開航

2019-08-28 14:34

轉投資亞福儲能 三陽布局車用鋁電池

2019-08-28 14:34

宏佳騰推首款電動機車Ai-1

2019-08-28 14:34

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 14:23

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 14:22

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 13:07

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

工業4.0挑戰 三年內五成員工需重塑訓練

2019-08-28 11:23

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

南山人壽爆發新系統之亂 金管會最快9月開鍘

2019-08-28 18:28

紅潮擴散 紫光要蓋DRAM廠

2019-08-28 23:20

四大高薪學科 理化最風光

2019-08-28 23:22

蘋概拉警報 GIS：下季恐衰退

2019-08-29 00:14

金管會：儲蓄險整頓 不會有保費懸崖

2019-08-28 23:36

儲蓄險大限縮 顧立雄：緩步進行、不會有保費懸崖

2019-08-28 17:43

5G競標底價300億 電信業驚呆

2019-08-29 01:06

傳將解僱2,100名員工僅留50人 華映：內部尚在確認消息

2019-08-29 11:53

核四燃料棒第4批運出 剩864束不夠重啟

2019-08-29 10:05

旺宏電子大手筆捐4.2億給成大 建全台第一運算學院

2019-08-28 17:30

日曜天地推60大名牌鞋、5萬雙零碼鞋 30日起大清倉

2019-08-28 19:15

中化銀髮與國泰推長照險 理賠提供長照服務

2019-08-28 21:47

4G費率跳樓價 新資費受關注

2019-08-29 01:04

利變險宣告利率 恐再降

2019-08-28 23:29

純網銀CEO薪水太高？顧立雄：無從評論

2019-08-28 16:15

家人間移轉自用住宅 買賣、贈與稅額大不同

2019-08-29 01:37

美光660億元增資案 投審會准了

2019-08-28 16:10

46年堅守保險業！國壽董座黃調貴謝恩師走出自己一條路

2019-08-28 18:16

信義房屋要當建商玩真的 台灣、馬來西亞加碼獵地

2019-08-28 21:29

友達、群創攻8K電視面板 搶攻東京奧運商機

2019-08-28 18:39

爬上爬下超辛苦 郵差「上樓津貼」最快10月入袋

2019-08-29 11:34

陸廠殺價搶單...GIS營運有壓

2019-08-29 00:09

聯發科5G話語權 變大

2019-08-29 00:08

國發基金支持產業創新 參與龍德造船現金增資1.8億元

2019-08-28 20:41

核四燃料棒第4批今運出 傳已不夠重啟1號機

2019-08-29 11:30

創新平台／工研院十年扎根 點亮台灣Micro LED

2019-08-29 01:46

增資確認！投審會通過美光在台投資660億元

2019-08-28 17:14

紫光要蓋DRAM廠 台業者應嚴防人才被挖角

2019-08-29 10:58

成霖砸18億 收購墨國廠

2019-08-29 01:39

台灣人壽勇奪保險卓越獎六大獎項肯定

2019-08-28 18:43

將來銀行高薪酬惹議 業界：應以同業標準看待

2019-08-29 12:53

新款AirPods年底上市 英業達有機會受惠

2019-08-28 19:30

櫥窗玻璃同時是螢幕？工研院Touch Taiwan 2019做到了

2019-08-28 17:37

日本最大和食家庭餐廳品牌「和食さと」 加碼布局台中

2019-08-28 19:49

樺漢再併購 2億元揮軍東歐IT服務業務

2019-08-28 19:01

台商群聚越南北寧省創新天地 主因是美中貿易戰

2019-08-29 10:42

中信西進 要設證券合資公司

2019-08-28 23:36

廢印花稅爭議 學者說地方政府怕的是這個

2019-08-29 14:58

順天堂創辦人許鴻源 科學中藥之父

2019-08-29 01:39

紫光拚DRAM研發 避免受牽制

2019-08-29 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top