勉強 讓你變得更強 遠雄人壽鼓勵新世代【做自己的英雄】

2019-09-02 00:00 文／ 王敏霏



遠雄人壽年度品牌形象影片，以人人可以「做自己的英雄」出發，鼓勵年輕世代：「英雄不是一眼就能認出，英雄不是別人，就是自己！」

「做自己的英雄-壁畫篇」主角之一林佳潔是位插畫家。「大學剛畢業時，不知道自己想做什麼，後來才發現，我很喜歡畫壁畫！」透過壁畫創作，拓展了林佳潔視野，壁畫魂從內心釋放，透過創作，她取得與自我的平衡。影片中還有兒童治療師林昱程，在小朋友的心中，他是一位充滿愛心的暖男哥哥；脫下白袍後，林昱程化身DJ，戴著耳機站在混音器前，他的眼神從溫柔變為自信，主宰舞台下的氣氛，熱愛音樂的靈魂，在舞台上他盡情釋放。

此外還有身為甜點店員的漫才喜劇表演者，以及熱愛跳啦啦隊的命相師、還有擔任專業講師的踢踏舞者。遠雄人壽本次品牌形象影片，拍攝五位有除了在工作上熱忱投入，同時在各自的興趣領域勇於追求的「英雄」，帶給大眾新思維新理念，多元新世代激發出的潛力和夢想極具創意，影片中的青年不怕辛苦把勉強當成養份，抱著不放棄這一步才有下一步而讓自己更好更強的人，這正是遠雄人壽期待傳遞的新品牌價值。

遠雄人壽新影片「做自己的英雄」引起廣大迴響。 分享 facebook

影片中的主角們，鼓勵所有人「勉強」做自己想做的事，影片最後，透過踢踏舞柔軟卻堅定的舞步，告訴所有大眾：「勉強，讓你變得更強！」

遠雄人壽近年因應台灣社會結構組態，積極關注年輕世代議題。 分享 facebook

影片中鼓勵年輕族群將「勉強」做到「不勉強」，用堅持到底的精神，為人生激盪出獨特滋味。 以上照片由遠雄人壽 提供 分享 facebook

遠雄人壽的新形象廣告理念，選擇向年輕世代喊話：英雄不是別人，人人都能激盪出自己生命中獨特的滋味；只有勉強，才能強迫自己有勇氣離開舒適圈，創新求變活出自我價值，讓每個角色都值得喝采，鼓勵大家「做自己的英雄」，不做別人口中的某個角色。

讓人透過反向思考的新形象影片，展現年輕世代對於「自我認同」的共鳴，遠雄人壽近年來力求年輕創新，全力關注青年培力，希望能讓更多不因困難而放棄的年輕族群一展長才，期待創造更多與年輕族群互動的機會，也讓企業注入更多活力，同時激盪出多元創新的企業價值。