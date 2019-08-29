陽明海運擴充量能 新增日本-泰國航線

2019-08-29 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



陽明海運今（29）日宣布，提供更優質的航線服務、擴大亞洲區域航線網絡，陽明海運（2609）預計自9月11日起新增日本-泰國航線 （Japan-Thailand Service，簡稱JT1）。

航線靠港自日本清水出發，依序靠泊東京、橫濱、中停釜山後直達泰國林查班。

陽明海運目前已有JTC、JTX兩組航線提供日本往返泰國直航服務，本次藉由與海洋網聯船務公司（Ocean Network Express Pte. Ltd.）換艙合作，新增JT1週班航線，將可提供客戶日本與泰國區間更多元快速且優質的航線運送服務。