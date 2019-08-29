高雄市推「首購高雄宅」方案 房貸年利率最低1.6%

2019-08-29 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



全國首創，高雄市推出「首購高雄宅」方案，房貸年利率最低1.6%、最長40年、最高八成，由高雄銀行試辦一年或總額10億元，二者以先完成者為主，房地產業者歡呼。

為減輕市民購屋貸款負擔，高市都發局、高雄銀行攜手推出「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，以設籍高雄市的青年、新婚及婚育家庭「首購高雄宅」為輔助購屋對象，享有超低房貸利率1.6%起，貸款年限最長可達40年。

高雄市都發局長林裕益表示，台灣居住需求，南北大不同，為儘量符合高雄市民的實際需要，陸續推出「六項輔助住宅方案」，提供市民依需求申請。

林裕益說，都發局檢視高雄歷年來平均房貸大數據，分析2018年新增購屋貸款的平均核貸金額、利率、成數，貸款期數等資訊，徵詢多家銀行配合提供優惠購屋方案的意願，過程並不順利，願意配合者不多，最後高雄銀行董事長朱潤逢支持，願意提撥10億元額度，提供「優惠房貸專案」，超低房貸利率1.6%起，貸款年限最長可達40年，寬限期最長五年，減輕高雄市首次購屋族的貸款壓力。

林裕益局長坦言，接洽協調各家銀行配合意願的過程，並不順利，願意配合者不多。最後終於徵得高雄銀行的支持，願意推出「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，提供市民最低1.6%起的優惠貸款利率、貸款成數最高八成、最長40年、寬限期最長五年，預計試辦一年，或貸款額度達10億元時截止，高雄銀行各分行預計9月中旬受理申貸。