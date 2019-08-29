瞄準高雄消費力 全家南台灣最大複合店插旗85大樓商圈

2019-08-29 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全家（5903）繼在高雄開出bb.q CHICKEN韓式炸雞與天和鮮物複合店後，看好當地消費潛力，首度推出咖啡、洗衣及超市機能三合一店型，選在高雄85大樓附近的住商混合區，開出南台灣最大複合店─高雄真愛店，除了店舖達百坪，並集結咖啡、洗衣、超市3種不同類型複合。全家表示，該店預計可開發出有別於傳統便利商店的新客群，業績可望較一般店成長二到三成。

全家經營企劃部本部長王瑞峰表示，因應民眾不同生活型態和消費需求，積極於全台各地發展各式複合店，先前於高雄推出韓式炸雞及天和鮮物複合店，皆成功帶動來客數成長。

此次的高雄真愛店，擁有百坪大的空間，位於高雄85大樓周邊的精華地帶，鄰近捷運站、百貨公司、商辦大樓、住宅大樓、圖書館等，看好住商混合的全天候商機，因此集結咖啡、洗衣、超市3種不同類型複合，可望帶來新客群。

全家表示，今年相繼推出咖啡旗艦店和洗衣複合店，成功開拓出創新的餐飲和生活服務的複合店型，此次為該兩種複合店首次進軍高雄，咖啡旗艦店並導入「德國WMF espresso機」和「Klub擬手沖咖啡機」，前者可喝到咖啡專賣店等級的拿鐵，和卡布奇諾咖啡，後者則可喝到大師等級的擬手沖單品咖啡，加入宏都拉斯及烏伊拉品項，售價皆為90元，有助咖啡品項提高客單價。