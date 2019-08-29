巨港青商會 提升年輕企業家主持功力

2019-08-29 09:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



擔任企業會議主持人，或上場做簡報、負責新產品發表會並不難，高雄巨港國際青商會請來冠軍達人林家渝，以「菜鳥主持人升級攻略」為課程，透過5W1H練就基本功，讓年輕企業人士收穫滿溢。

主辦單位巨港國際青商會會長陳政陽說，拚經濟的過程絕對需要合宜的口才，透過專家指導，強化白領幹部提升主持能力，鼓勵上班族勇於學習，訓練自己，為開創事業奠定基礎。

巨港國際青商會舉辦的「菜鳥主持人升級攻略」課程，邀請青商會演講比賽全國冠軍林家渝分享如何撰寫主持搞，輕鬆學習主持技巧、舞台魅力表達等實用課程，好讓自己在生活及職場擁有更多的競爭力，學員透過實際上台演練方式輕鬆學習，現場氣氛熱烈。

陳政陽表示，國際青商會重視會員自我成長，各區不定期都會辦理各式的訓練課程，這次「主席司儀講習會之菜鳥主持人升級攻略」課程，透過講座即可了解擔任主持人其實不難，經由學習可以增加自信敢於上台主持，為自己的生活加分。