親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

上百台灣員工支援 上海Costco台貨全標「中國台灣」

繞半個地球…亞馬遜雨林大火 為何元凶竟是中美貿戰

巨港青商會 提升年輕企業家主持功力

2019-08-29 09:46經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

擔任企業會議主持人，或上場做簡報、負責新產品發表會並不難，高雄巨港國際青商會請來冠軍達人林家渝，以「菜鳥主持人升級攻略」為課程，透過5W1H練就基本功，讓年輕企業人士收穫滿溢。

主辦單位巨港國際青商會會長陳政陽說，拚經濟的過程絕對需要合宜的口才，透過專家指導，強化白領幹部提升主持能力，鼓勵上班族勇於學習，訓練自己，為開創事業奠定基礎。

巨港國際青商會舉辦的「菜鳥主持人升級攻略」課程，邀請青商會演講比賽全國冠軍林家渝分享如何撰寫主持搞，輕鬆學習主持技巧、舞台魅力表達等實用課程，好讓自己在生活及職場擁有更多的競爭力，學員透過實際上台演練方式輕鬆學習，現場氣氛熱烈。

陳政陽表示，國際青商會重視會員自我成長，各區不定期都會辦理各式的訓練課程，這次「主席司儀講習會之菜鳥主持人升級攻略」課程，透過講座即可了解擔任主持人其實不難，經由學習可以增加自信敢於上台主持，為自己的生活加分。

林家渝現場教導學員如何透過5W1H要點撰寫主持稿，以及「練就基本功」，透過聲音力量帶動氣氛及影響台下觀眾的情緒，不僅唱作俱佳，還邀請學員上場實作演練，輕鬆活潑的授課方式讓學員獲益良多。

巨港青商會提升年輕企業人士主持功力。 圖／高雄巨港國際青商會提供
巨港青商會提升年輕企業人士主持功力。 圖／高雄巨港國際青商會提供
分享
高雄巨港國際青商會請來冠軍達人林家渝，以「菜鳥主持人升級攻略」為課程，讓年輕企業...
高雄巨港國際青商會請來冠軍達人林家渝，以「菜鳥主持人升級攻略」為課程，讓年輕企業人士收穫滿溢。 圖／高雄巨港國際青商會提供
分享

白領職場上班族

相關新聞

連鎖效應／業績導向是把雙面刃

2019-08-29 01:43

順天堂創辦人許鴻源 科學中藥之父

2019-08-29 01:39

順天堂家族藏品 捐國美館

2019-08-29 01:39

成霖砸18億 收購墨國廠

2019-08-29 01:39

信義房屋要當建商玩真的 台灣、馬來西亞加碼獵地

2019-08-28 21:29

日本最大和食家庭餐廳品牌「和食さと」 加碼布局台中

2019-08-28 19:49

讓旅遊更舒適便利 北市府首度與台灣高鐵合作

2019-08-28 19:46

貿協辦東協、紐澳商機日 訂單近60億元

2019-08-28 19:45

星創視界疑資遣勞工 涉違大量解僱規定將罰鍰

2019-08-28 19:44

日曜天地推60大名牌鞋、5萬雙零碼鞋 30日起大清倉

2019-08-28 19:15

六福村「搞鬼」發出「打工嚇人」徵集令

2019-08-28 18:49

順天堂創辦人收藏捐了 許照信：美術館是最好的歸屬

2019-08-28 18:42

2019年東協澳紐商機日 估創造近2億美元商機

2019-08-28 18:40

台北美食月嗶HappyCash有錢卡 美食好禮三重送

2019-08-28 16:55

招財錢母有加持 悠遊卡發行姜太公開運卡

2019-08-28 16:41

輕鬆暢遊北北基 台灣高鐵規劃兩項旅遊產品

2019-08-28 16:21

慧洋旗下／百麗航運 蘇澳-花蓮開航

2019-08-28 14:34

轉投資亞福儲能 三陽布局車用鋁電池

2019-08-28 14:34

宏佳騰推首款電動機車Ai-1

2019-08-28 14:34

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 14:23

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 14:22

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 13:07

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

工業4.0挑戰 三年內五成員工需重塑訓練

2019-08-28 11:23

工研院攜手台企銀 融資新創公司

2019-08-28 09:32

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

南山人壽爆發新系統之亂 金管會最快9月開鍘

2019-08-28 18:28

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

紅潮擴散 紫光要蓋DRAM廠

2019-08-28 23:20

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

四大高薪學科 理化最風光

2019-08-28 23:22

蘋概拉警報 GIS：下季恐衰退

2019-08-29 00:14

儲蓄險大限縮 顧立雄：緩步進行、不會有保費懸崖

2019-08-28 17:43

電信業者驚呆了 5G頻譜底價300億元

2019-08-28 15:28

金管會：儲蓄險整頓 不會有保費懸崖

2019-08-28 23:36

5G競標底價300億 電信業驚呆

2019-08-29 01:06

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

旺宏電子大手筆捐4.2億給成大 建全台第一運算學院

2019-08-28 17:30

日曜天地推60大名牌鞋、5萬雙零碼鞋 30日起大清倉

2019-08-28 19:15

大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19

純網銀CEO薪水太高？顧立雄：無從評論

2019-08-28 16:15

國壽董座黃調貴咽勉勵業務員：加入這行業千萬別落跑

2019-08-28 15:34

行政院：廢除印花稅是進步、重要的稅制改革

2019-08-28 12:26

美光660億元增資案 投審會准了

2019-08-28 16:10

利變險宣告利率 恐再降

2019-08-28 23:29

46年堅守保險業！國壽董座黃調貴謝恩師走出自己一條路

2019-08-28 18:16

4G費率跳樓價 新資費受關注

2019-08-29 01:04

友達、群創攻8K電視面板 搶攻東京奧運商機

2019-08-28 18:39

核四燃料棒第4批運出 剩864束不夠重啟

2019-08-29 10:05

增資確認！投審會通過美光在台投資660億元

2019-08-28 17:14

陸廠殺價搶單...GIS營運有壓

2019-08-29 00:09

宏佳騰推首款電動機車Ai-1

2019-08-28 14:34

國發基金支持產業創新 參與龍德造船現金增資1.8億元

2019-08-28 20:41

聯發科5G話語權 變大

2019-08-29 00:08

台灣人壽勇奪保險卓越獎六大獎項肯定

2019-08-28 18:43

中化銀髮與國泰推長照險 理賠提供長照服務

2019-08-28 21:47

成霖砸18億 收購墨國廠

2019-08-29 01:39

信義房屋要當建商玩真的 台灣、馬來西亞加碼獵地

2019-08-28 21:29

我國保險業面臨三大挑戰 顧立雄提出三大期許

2019-08-28 14:59

家人間移轉自用住宅 買賣、贈與稅額大不同

2019-08-29 01:37

創新平台／工研院十年扎根 點亮台灣Micro LED

2019-08-29 01:46

新款AirPods年底上市 英業達有機會受惠

2019-08-28 19:30

櫥窗玻璃同時是螢幕？工研院Touch Taiwan 2019做到了

2019-08-28 17:37

面板雙虎不走產能競賽 進攻「高附加價值」產品

2019-08-28 12:54

樺漢再併購 2億元揮軍東歐IT服務業務

2019-08-28 19:01

玉山漢神巨蛋聯名卡 首刷單筆999元以上可獲瑞士行李箱

2019-08-28 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top