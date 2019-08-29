連鎖效應／業績導向是把雙面刃

2019-08-29 01:43 經濟日報 李培芬



連鎖店經常會碰到的三個問題：店務營運如何再進步與成長？以業務導向究竟好不好？如果店長只顧自己業績，卻不願帶新人怎麼辦？

以上三個問題，其實都是制度的問題！

店務營運成長，也就是持續同比增長。業績增長得力於顧客經營得法，每一品牌店都有不同的顧客經營方式，例如百貨公司保養品專櫃，都會設計各式會員方案，以專人服務、每月免費試用品、會員積分、貴賓禮遇活動、滿額贈品與護膚體驗…等，分級管理顧客，引領專櫃團隊刷新績效。

其次是績效考核以業務為導向。大多數門店都設年度目標，再將目標分配到月、周、日，建立店務同仁的目標方向與使命感，但若極端的只以業績達成論績效，就失之偏頗了。

實務上也有公司反其道而行，不考核業績，考核顧客滿意度和保留率，加上團隊學習成效與留任率，結果也有出色的業績表現。制度取向沒有對錯，適合企業且能帶動成長最重要。

至於店長只顧績效表現，不願帶新人的作為，正呈現出制度的傾斜。我們如何考核、員工就如何表現，若新人的表現沒有列入在店長的考核清單之中，反而做不到責任額就領不到績效獎金，店長漠視新人的行為就可以預見。

對管理者、顧客和同仁，制度的影響力都是真實的存在，制度的設計十分重要，扭曲的行為必來自於有缺陷的制度，把握制度規劃三原則：

一、防範制度殺人：若公司以業務導向，績效全看業績，店長要扛業績之外，其收入也多來自個人業績獎金，試想，若制度設計如此，店長的表現與新人培育或團隊帶領無關，反而跟自己業績績效直接掛勾，如此就是鼓勵店長自利的表現，就會以業績為先，如此怎能一味苛責店長不帶人。

二、賺賠店的薪差不大：所謂薪獎就是由底薪和獎金所組成，若賺錢的店和賠錢的店，店務同仁薪資都差不多，又怎能產生激勵效果？若只是以勞動法規的基本薪資做為參考標準，無法保持營收和獲利增長，薪獎制度將會直接引致團隊的怠速。

三、團隊建設為前提：若店長只顧自己的業績，而不管整體店務夥伴能力的培育，那麼這位店長其實是不適任，這涉及我們拔擢店長的標準。將最好的業務升起來當店長對不對？答案是不對，最好的業務就是當業務，他的所得會極大化，相對貢獻也會極大化，一旦將其提升起來做店長，還是只會做明星，而不會做店長。

業績導向是把雙面刃，不能被其帶動，就會被其傷害。若業績只集中在少數明星身上，那麼人員的流動就很正常，不想自損就要重視每位夥伴業績能力的培養，讓整體強而不是一個人強。最差的狀況就是店長自己就是明星，只有自己好，其他團隊成員都是弱雞，那麼這家店就算眼前業績再好，也是很虛的。

說到底，店務營運發展，選任店長是關鍵，而店長選任這件事的本身，也是一項需要完整規劃的制度。

店長選任除了考量業績能力之外，是否願意帶領團隊、是否熟悉店務並能掌握每一個服務的細節與過程的把控，為顧客做好服務，進而積極配合總部的政策執行，以這三個角度考量選拔店長，而不是只看業績表現而已。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）