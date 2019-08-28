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亞馬遜雨林大火懷疑論 有什麼問題？

信義房屋要當建商玩真的 台灣、馬來西亞加碼獵地

2019-08-28 21:29經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

信義房屋今（28）日公告兩大國內外投資計畫，國內方面，將透過100%子公司信義開發以不超過新台幣30億元的額度、針對雙北市購置土地興建或合建，持續拓展建設開發事業；國外部分，透過現金增資1.53億馬幣、相當於新台幣11.41億元，取得子公司Sin Chiun Holding SDN. BHD.普通股，挹注子公司建設開發所需資金。

信義房屋集團從仲介事業起家，之後不僅垂直發展為不動產開發之一條龍服務價值鏈，集團版圖的水平更延伸至日本、馬來西亞等海外地區；此次集團擴大台灣、馬來西亞不動產開發布局，顯示信義房屋積極衝刺不動產開發事業的企圖心。

信義房屋位於中國無錫「山水嘉庭」案已於2018年10月底順利開工，預計今年第3季末、第4季初進行預售；國內方面，集團在板橋永翠段兩大開發案將分兩階段推出，其中首案將在近期推出，規劃戶數逾140戶，第二案計畫2020年上半年公開。兩大案將交由集團旗下信義代銷銷售。

信義企業集團以七大事業群為發展基礎，包括第一台灣區核心事業群像是仲介、估價。第二台灣區關係企業如信義代銷、安信建經、信義全球資產管理。第三中國區信義事業群例如上海信義房屋、蘇州信義、浙江信義、科威房產管理。第四開發事業區，如信義開發。第五泛信義集團像是住商不動產、大家房屋。第六海外事業群，如日本信義、大馬信義。第七文化公益事業群，像是信義學堂、台灣社區一家協進會、信義學堂等。

信義房屋積極衝刺不動產開發事業，信義房屋今日公告兩大國內外投資計畫，國內方面，將...
信義房屋積極衝刺不動產開發事業，信義房屋今日公告兩大國內外投資計畫，國內方面，將透過100%子公司信義開發以不超過新台幣30億元的額度、針對雙北市購置土地興建或合建，持續拓展建設開發事業；國外部分，透過現金增資1.53億馬幣，取得子公司Sin Chiun Holding SDN. BHD.普通股，挹注子公司建設開發所需資金。圖為信義房屋創辦人周俊吉。業者提供
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