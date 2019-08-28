宏佳騰也推電動機車 Gogoro聯盟再添大將

2019-08-28 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



國內機車廠宏佳騰今(28)日發表電動機車Ai-1 Sport，這也是Gogoro聯盟第二款機車。性能架構基本與Gogoro S2相同，但宏佳騰還使用了自行設計的智慧儀表，讓騎士騎車不必再靠手機導航。儘管外型、儀表全部翻新，車價還是比Gogoro S2低價。