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宏佳騰也推電動機車 Gogoro聯盟再添大將

2019-08-28 19:55經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

國內機車廠宏佳騰今(28)日發表電動機車Ai-1 Sport，這也是Gogoro聯盟第二款機車。性能架構基本與Gogoro S2相同，但宏佳騰還使用了自行設計的智慧儀表，讓騎士騎車不必再靠手機導航。儘管外型、儀表全部翻新，車價還是比Gogoro S2低價。

Gogoro宏佳騰電動機車

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