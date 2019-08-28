日本最大和食家庭餐廳品牌「和食さと」 加碼布局台中

2019-08-28 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



日本最大和食家庭餐廳連鎖品牌「和食さとWashoku SATO」，今(28)日進駐台中金典綠園道商場，另一家位於苗栗家樂福商場的新店，也訂10月開幕，預期將帶動中台灣新一波親子日式和食風潮。

台灣上都餐飲部長范亞汝説，「和食さと」今年底在中部還有一間新門市開業，2020年將進一步加快展店腳步，在台中以北地區再展5至7家，預計2022年全台達到30家門店的目標。

日本SRS控股公司旗下品牌「和食さと」，這次進駐金典綠園道3樓第六市場旁，這是和食さと在台中的第2家、在台灣的第6家分店。業者也宣布，為慶祝金典綠園道店盛大開幕，即日起到8月31日，涮涮鍋加上超過90個品項的日式料理吃到飽，每人只要499元(不含服務費)。

范亞汝指出，和食さと日本創辦人曾說，好吃餐點如果賣得太貴，這樣就只有金字塔頂端的小部分人可以吃到，如果不能讓更多人都能享用，這樣再好吃都沒有意義了。

這項經營理念，與金典綠園道商場「在地、生活、人情味」的理念不謀而合，也促成了兩者這次的結合，打破和食さと過往以進駐量販百貨為主的策略，首次進駐市區型百貨商場，希望讓台中的消費者，在家門口就可以享用到和日本一樣品質的商品和服務。

范亞汝表示，和食さと為了達到美味的目標，部分食材選自在地新鮮取用；為保證商品的原汁原味，店內餐點的湯頭、醬料，都是統一由台灣中央工廠特製，帶給顧客最特別的味覺體驗。