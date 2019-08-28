讓旅遊更舒適便利 北市府首度與台灣高鐵合作

2019-08-28 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



「你是旅遊控嗎？」身為旅遊控的你，不可不知道。今夏台北市政府觀光傳播局與台灣高鐵首度合作，攜手推出「北北基好玩卡︱高鐵假期」&「北北基好玩卡︱高鐵聯票」兩張旅遊卡，並於今(28)日正式發行，讓旅遊比你想的更舒適、更便利。

「北北基好玩卡︱高鐵假期」&「北北基好玩卡︱高鐵聯票」是針對中南部國人旅客，依照不同旅遊習性，分別設計的兩張特製版旅遊卡。想要感受大台北都市風情，玩遍台北市的消費者，歡迎選購「高鐵假期卡二日券」；喜愛至郊外踏青且自行安排交通接駁，沿途欣賞風光的旅客，可選購「高鐵聯票卡二日券」。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，每年來台的外國旅客約有九成都會來北北基觀光旅遊，北部所擁有的自然景觀、歷史古蹟、人文風情甚至是美食小吃都是外國旅客一致推崇的必去景點，透過持有此次北北基好玩卡與台灣高鐵的合作，提供購買高鐵來回票的旅客，搭乘便利且經濟的旅遊組合方案，也希望在北北基好玩卡的帶動下，能讓跨區旅遊越來越盛行，創造國民旅遊三贏的局面，並可為北北基的觀光產業注入活水。

「北北基好玩卡 高鐵假期」為組裝商品，將高鐵來回車票與好玩卡結合，限由高鐵假期官網及旅行社通路銷售，主攻想一次玩遍台北市重要景點的客群，內含市區必玩景點門票八選四，並結合高鐵標準車廂對號座來回車票、台北捷運二日無限搭乘，從左營出發至臺北只要2,980元（市值4,010元），讓旅客一卡在手，玩翻台北市。

「北北基好玩卡 高鐵聯票」除了享有高鐵標準車廂對號座來回車票優惠外，並結合兩日內無限搭乘捷運、公車及五條台灣好行，並打包北北基六大知名景點，從左營出發至台北，高鐵來回票加上「北北基好玩卡 高鐵聯票」也只要2,830元（市值5,010元），讓你一覽城市豐富樣貌，驚豔山景海岸風光。這麼給力的優惠內容，到ibon購票網站即可購買。