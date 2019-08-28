日曜天地推60大名牌鞋、5萬雙零碼鞋 30日起大清倉

2019-08-28 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



暑假尾聲業者搶攻鞋迷商機，日曜天地將於8月30日至9月23日推出一年一度台中盛會「零碼鞋清倉會」，今年集結歷年最大陣容，共有60大名牌鞋、進貨5萬多雙零碼鞋；消息一出，網友都瘋喊一定要到現場搶購。

其中，最令人期待的有Native、Skechers、adidas、FILA、Timberland、Dr.Martens、GUCCI、PRADA、KENZO、puma等名牌，包括專櫃女鞋、休閒鞋、運動鞋、童鞋等，更獨家推出超火紅零碼老爹鞋、精品零碼鞋。

日曜天地表示，這檔真的非常瘋狂，一定能讓消費者來一次用最優惠得價格，買齊整年鞋款。

業者更計畫在8月30日首日封館，當天限有入場憑證的VIP搶先入館搶購，並加碼限量前100名排隊民眾參加「踢瓶蓋挑戰賽」，狂撒萬元購鞋金，歡迎有興趣的民眾至官方粉絲專頁登記索取入場憑證。

零碼鞋是全新的鞋款，因為是熱銷鞋款，所以尺寸已經不齊全，斷碼較多，專櫃不好陳列販售，廠商一次性將倉庫所有斷碼鞋款全部集結出清，價差就能夠非常大。

業者這次推出名牌零碼鞋搶攻市場商機，引進60大名牌全系列鞋款，從流行老爹鞋、精品鞋、男女鞋、休閒鞋、運動鞋、涼拖鞋、兒童鞋等一應俱全，滿足消費者各個年齡層的購鞋需求，全家出動也能一次買齊。

其中最狂零碼鞋New Balance老爹鞋，原價3,450元，零碼價990元出清，下殺2.9折；Native CRUZ系列休閒鞋原價2,080元，零碼價500元帶回家；精品鞋也下殺超低折扣，GUCCI蜜蜂小白鞋原價2.4萬元，零碼價1.58萬元。