六福村「搞鬼」發出「打工嚇人」徵集令

2019-08-28 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼！民俗月的「鬼門要關了」，但六福村表示，繼民俗月後該單位要迎接即將到來的萬聖節，六福村下達應徵「嚇人打工」徵集令，號召全台敢秀、愛熱鬧、腦中還有1000種大膽、充滿創意、千奇百怪嚇朋友鬼點子的「鬼王」。

六福村表示，「徵的就是鬼！」猛鬼團隊限額招募100個名額，獲准應徵的人，會先畫上血淋淋、恐怖指數破表的的鬼妝穿梭在園區，工作內容就是要把遊客嚇得「吱吱叫」，讓園區充滿高分貝驚聲尖叫。

六福村說，這些獲准上工的「鬼」，可以一邊當鬼王還能暢玩遊樂設施，像是鬼王陪遊客搭上宛如屍速列車的笑傲飛鷹，神出鬼沒鬼吼軌叫，從白天惡靈狂歡派對到夜晚最恐怖的萬聖遊行惡靈夜驚魂，整個園區都是鬼王舞台，絕對是北台灣下半年度最恐怖又最有趣的打工。

六福村行銷經理黃淑芳說，六福村連續三年推出的萬聖節慶典活動「墓碑鎮」令遊客十分驚艷，面對今年即將到來的萬聖節，延續好評投入更多心力物力準備，猛鬼們將會出沒在10月1日起跑的六福萬聖節慶，滿滿一個月的主題活動，而這項「鬼」工作適合鬼靈精怪的朋友來挑戰，經審查錄取後，將有專業特殊化妝老師教你如何變成一副鬼模樣，並安排豐富的肢體訓練、驚嚇訓練等課程，工作期間更提供免費餐點。園方指出，通過履歷第一階段的朋友將接獲面試邀請，接受「驚嚇測試」項目包含情境演技、角色投入和劇本演繹等測試。