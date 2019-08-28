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2019年東協澳紐商機日 估創造近2億美元商機

2019-08-28 18:40聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

經濟部國際貿易局與外貿協會28日舉辦「2019年東協澳紐商機日」，預期將創造逾1億9千萬美元的採購商機。

「2019年東協澳紐商機日」邀請來自菲律賓、緬甸、印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、澳洲、紐西蘭，其中包括菲律賓最大建材和裝飾材料供應商CEBU OVERSEA HARDWARE CO INC、菲律賓馬尼拉電氣最大供應商First Philec, Inc.、菲律賓最大披薩連鎖餐廳SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES INC.、印尼食品大廠PT Ultra Prima Abadi(Orang Tua Group)、馬來西亞文具禮品通路商GNT Premium Solution Sdn Bhd、美商紐西蘭大型辦公用品零售商Officemax New Zealand等共66位外商來台採購。

採購產品含括機械設備、汽機車零配件、電子資通訊、綠能設備、食品、食品、創意消費性用品、美妝醫療等相關產品，與台商進行近820場次一對一洽談會，預期將創造逾1億9千萬美元的採購商機。

紐商OfficeMax提供各式辦公室用品，主要顧客之一為紐西蘭政府，紐國政府政策對產品需求要能永續性，對環境衝擊力小，本次來台主要採購對創新科技、環保、能回收且永續的產品為主，很開心透過貿協的活動接觸到在台灣創新結合科技的廠商。

OfficeMax對於本次出席活動的鉅田潔淨技術股份有限公司產品印象深刻，像是甘蔗渣吸管以及咖啡渣製成的產品都非常有興趣。馬商EXCEL RESOURCES本次目的採購IOT智慧電水表農業自動化機械為主，對於技嘉科技的AI感應器等智慧科技方案另外是安稼對於農業灌溉自動化以及誠峰肥料處理都是可以進一步合作的台灣廠商。

大賀智聯網今天與泰國買主Stadt Tech Co Ltd洽談，買主因有智慧農業解決方案的代工服務需求，如水溫、土壤及氧氣的偵測器等，今日活動買主雖未當場下單，但仍對發展新商機有相當的助益。

知名連鎖手搖飲茶湯會今日洽談方向皆以品牌授權為主，而非一般原物料銷售，茶湯會已於多國建立品牌通路，由於目前馬來西亞與印尼的珍珠奶茶市場正夯，所以今天的洽談合作以馬來西亞及印尼兩國為主，今日活動提供與新市場接觸及合作的機會。

「2019年東協澳紐商機日」預期將創造逾1億9千萬美元的採購商機。圖／貿協提供
「2019年東協澳紐商機日」預期將創造逾1億9千萬美元的採購商機。圖／貿協提供
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