親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

李佳芬農舍土地轉賣 買家身分曝光了

台北美食月嗶HappyCash有錢卡 美食好禮三重送

2019-08-28 16:55經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

2019年台北美食月於9月1日起隆重開跑，HappyCash有錢卡與遠東百貨寶慶店、遠東SOGO百貨忠孝館、復興館及遠企購物中心聯合推出「饗美食好禮三重送活動」，只要在9月30日前，於指定配合餐廳、美食街等超過200個美食櫃位「嗶」HappyCash有錢卡吃美食，不僅能帶走「康寶北歐風海鮮濃湯」，還有機會獲得限量「食在台灣有錢卡」享用美食，無需錢包，一卡在手、輕鬆秒付，回饋更有感。

台灣美食聞名世界，無論是珍珠奶茶、鳳梨酥等甜點，還是小籠包、牛肉麵、香雞排、蚵仔煎、大腸包小腸等餐食、小吃，都表現台灣的美食文化與精神。因此，這次HappyCash有錢卡特別推出由新銳插畫家爐配魚（盧珮瑀）操刀設計的限量「食在台灣」卡面，以類法式淡雅手感與輕盈線條，勾勒台灣美食，作為這次台北美食月期間的活動限量贈品，收藏、送禮、自用皆相宜。

另外，HappyCash有錢卡更邀請到網友激推的遠百寶慶店「朱記餡餅粥店」於台北美食月記者會現場展示牛肉麵、餡餅、黃金鍋貼、酸辣湯等料多味美的平價台式美食，讓現場民眾食指大動，讚不絕口，並於店內獨家推出「嗶」HappyCash有錢卡扣款結帳再享九五折優惠，為活動增添美食的溫度。

民眾於活動期間（9月1日至30日）至遠東百貨寶慶店、遠東SOGO百貨忠孝館、復興館及遠企購物中心指定美食街櫃位、大型餐廳等通路，「嗶」HappyCash有錢卡即享「台北美食月好禮三重送」，第一重：單筆嗶滿100元享HAPPY GO點數最高四倍送（每卡單筆限贈200點）；第二重：單筆嗶滿188元，加贈「康寶北歐風海鮮濃湯」乙包（兩人份，限量2,500包），其中遠百寶慶店加碼再送HAPPY GO點數20點；第三重：遠百寶慶店獨家限定，單筆嗶滿288元，加贈「食在台灣有錢卡」乙張，限量60張，送完為止。

活動期間適逢百貨週年慶，於遠東集團旗下四大百貨(遠東百貨、遠東SOGO、遠東巨城購物中心、遠企購物中心)「嗶」HappyCash有錢卡單筆扣款滿3,000元，享HAPPY GO點數最高10倍送 (每卡單筆最高贈560點)，相關活動詳情及限制，請至遠鑫電子票證官網查詢。

2019年台北美食月於9月1日起隆重開跑，HappyCash有錢卡與遠東百貨寶慶...
2019年台北美食月於9月1日起隆重開跑，HappyCash有錢卡與遠東百貨寶慶店、遠東SOGO百貨忠孝館、復興館及遠企購物中心聯合推出「美食好禮三重送活動」。　圖／遠鑫電子票證公司提供
分享

遠百SOGO牛肉麵

相關新聞

慧洋旗下／百麗航運 蘇澳-花蓮開航

2019-08-28 14:34

轉投資亞福儲能 三陽布局車用鋁電池

2019-08-28 14:34

宏佳騰推首款電動機車Ai-1

2019-08-28 14:34

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 14:23

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 14:22

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 13:07

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

工業4.0挑戰 三年內五成員工需重塑訓練

2019-08-28 11:23

工研院攜手台企銀 融資新創公司

2019-08-28 09:32

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

海外結盟 雲品打造婚旅Airbnb

2019-08-28 00:16

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

憶聲轉型 推智慧家電

2019-08-27 23:19

友嘉、新漢聯手 攻智慧機械

2019-08-27 23:16

工業4.0示範線 開花結果

2019-08-27 23:16

策略經營／蔡中和中西合璧 用料理說故事

2019-08-27 22:49

上班卒仔 照子放亮／優化能力

2019-08-27 22:48

失智照護／維護失智者工作權

2019-08-27 22:48

古書今贏／客訴處理 要有破案精神

2019-08-27 22:48

不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

陸客銳減觀光寒冬 業者：欲哭無淚

2019-08-27 15:06

IEK：長照商機 2年衝1322億元

2019-08-27 14:41

陸客縮減求活路 旅遊業者：200萬從業人員能影響選舉

2019-08-27 14:41

義大都卡關，高雄如何發大財？學者：關鍵在這兩大產業

2019-08-27 13:15

港式月餅堅持台灣製造 還要加碼投資台灣

2019-08-27 13:05

Gogoro 搶進韓國市場

2019-08-27 13:05

第四屆遠通小店長 家扶孩童用愛彩繪ETC門架

2019-08-27 13:03

五星飯店在廢墟辦桌，竟是門好生意！它變身本土婚宴界Airbnb，利潤大增3倍

2019-08-27 12:50

影／觀光業者只求活下去 陳明通：政府有誠意解決

2019-08-27 12:41

違反勞基法裁罰大戶？南山人壽有話要說

2019-08-27 12:23

超萌樂團快閃組合 「白白日記」與百歲阿公尬舞

2019-08-27 12:21

大億麗緻週年慶開跑 日本來回機票等你抽

2019-08-27 12:06

陸客自由行取消衝擊 觀光業者：只求活著就好

2019-08-27 11:34

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36
看更多

熱門文章

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

中華電：5G競標 複雜又激烈

2019-08-28 00:18

三利多 蘋概、NB代工旺季更旺

2019-08-28 00:24

遠雄營造遭國稅局罰5.69億 遠雄否認：將提行政救濟

2019-08-27 19:28

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35

香港金融中心地位動搖？台資銀行在港曝險跌破兆元

2019-08-27 17:53

基金自行質借 將釋千億活水

2019-08-27 23:25

專利案打擊面擴大 華碩、聯發科也捲入

2019-08-28 00:18

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

基金自行質借業務上路 合庫搶頭香

2019-08-27 17:16

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

衝獲利...被動元件雙雄開發利基產品

2019-08-28 00:21

掀開央行神秘面紗 「總裁有說謊權利」已成過去式

2019-08-28 09:54

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

反擊格芯提告 台積電：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 17:14

電信業者驚呆了 5G頻譜底價300億元

2019-08-28 15:28

蘋概零組件廠 營運「匯」更好

2019-08-28 00:22

前一代iPhone 需求仍穩健

2019-08-28 00:22

海外資金匯回 金控爭搶大餅

2019-08-28 00:27

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

兩好兩壞 7月景氣續亮黃藍燈

2019-08-27 23:22

我金融業在港曝險 跌破兆元

2019-08-27 23:24

合格領老農津貼者 退農保未領其他給付仍可續領

2019-08-27 21:05

今年固定投資 上衝4兆元

2019-08-27 23:28

聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49

營所稅暫繳申報 留意稅率

2019-08-27 22:42

大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19

大戶退票金額增加 7月退票金額比率三個月新高

2019-08-28 09:04

淨收益、獲利提升 台中銀「三減」策略奏功

2019-08-27 23:41

台新金 瞄準台商回流商機

2019-08-27 23:41

保險業買債券ETF 衝破9,000億

2019-08-27 23:40

影／國民黨15縣市首長共同聲明 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:34

社頭織襪業者控MIT有假 同業公會願通報經濟部

2019-08-27 18:18

影／藍15縣市首長連署 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:56

行政院：廢除印花稅是進步、重要的稅制改革

2019-08-28 12:26

國泰世華、蝦皮聯名卡 好康多

2019-08-27 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top