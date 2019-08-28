台北美食月嗶HappyCash有錢卡 美食好禮三重送

2019-08-28 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2019年台北美食月於9月1日起隆重開跑，HappyCash有錢卡與遠東百貨寶慶店、遠東SOGO百貨忠孝館、復興館及遠企購物中心聯合推出「饗美食好禮三重送活動」，只要在9月30日前，於指定配合餐廳、美食街等超過200個美食櫃位「嗶」HappyCash有錢卡吃美食，不僅能帶走「康寶北歐風海鮮濃湯」，還有機會獲得限量「食在台灣有錢卡」享用美食，無需錢包，一卡在手、輕鬆秒付，回饋更有感。

台灣美食聞名世界，無論是珍珠奶茶、鳳梨酥等甜點，還是小籠包、牛肉麵、香雞排、蚵仔煎、大腸包小腸等餐食、小吃，都表現台灣的美食文化與精神。因此，這次HappyCash有錢卡特別推出由新銳插畫家爐配魚（盧珮瑀）操刀設計的限量「食在台灣」卡面，以類法式淡雅手感與輕盈線條，勾勒台灣美食，作為這次台北美食月期間的活動限量贈品，收藏、送禮、自用皆相宜。

另外，HappyCash有錢卡更邀請到網友激推的遠百寶慶店「朱記餡餅粥店」於台北美食月記者會現場展示牛肉麵、餡餅、黃金鍋貼、酸辣湯等料多味美的平價台式美食，讓現場民眾食指大動，讚不絕口，並於店內獨家推出「嗶」HappyCash有錢卡扣款結帳再享九五折優惠，為活動增添美食的溫度。

民眾於活動期間（9月1日至30日）至遠東百貨寶慶店、遠東SOGO百貨忠孝館、復興館及遠企購物中心指定美食街櫃位、大型餐廳等通路，「嗶」HappyCash有錢卡即享「台北美食月好禮三重送」，第一重：單筆嗶滿100元享HAPPY GO點數最高四倍送（每卡單筆限贈200點）；第二重：單筆嗶滿188元，加贈「康寶北歐風海鮮濃湯」乙包（兩人份，限量2,500包），其中遠百寶慶店加碼再送HAPPY GO點數20點；第三重：遠百寶慶店獨家限定，單筆嗶滿288元，加贈「食在台灣有錢卡」乙張，限量60張，送完為止。