招財錢母有加持 悠遊卡發行姜太公開運卡

2019-08-28 16:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



位於陽明山上的姜太公道場經常吸引政商名流前往祈求各式心願成就，悠遊卡特地選在姜太公今年聖誕千秋之際，發行「姜太公開運悠遊卡」，內含加持過的招財魚幣錢母，希望各方信眾及卡友「財源廣進、鴻圖大展、萬事亨通！」

姜太公道場在陽明山龍脈上，依山傍水、終年水流滾滾、接收天地靈氣，一直以來都是信眾點七星燈的寶地，今年初更將版圖擴及南部，在高雄設立分道場。

悠遊卡發行的「姜太公開運卡」即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店及PChome 24h購物開賣，每張售價新台幣168元，不但有「一路發」之意，卡面還閃耀著姜太公神尊的金光法力，且內含魚幣錢母，經過誦經儀式及過爐加持，護祐持卡人能財源滾滾、事業順利。

此外，姜太公道場也提供悠遊卡小額消費服務，信眾在添香油錢時，若一時找不到零錢，也可以使用悠遊卡付費，既省時又環保。