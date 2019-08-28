親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國3桃園龍潭南下路段貨車擦撞釀1傷 車流回堵

李佳芬農舍土地轉賣 買家身分曝光了

招財錢母有加持 悠遊卡發行姜太公開運卡

2019-08-28 16:41經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

位於陽明山上的姜太公道場經常吸引政商名流前往祈求各式心願成就，悠遊卡特地選在姜太公今年聖誕千秋之際，發行「姜太公開運悠遊卡」，內含加持過的招財魚幣錢母，希望各方信眾及卡友「財源廣進、鴻圖大展、萬事亨通！」

姜太公道場在陽明山龍脈上，依山傍水、終年水流滾滾、接收天地靈氣，一直以來都是信眾點七星燈的寶地，今年初更將版圖擴及南部，在高雄設立分道場。

悠遊卡發行的「姜太公開運卡」即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店及PChome 24h購物開賣，每張售價新台幣168元，不但有「一路發」之意，卡面還閃耀著姜太公神尊的金光法力，且內含魚幣錢母，經過誦經儀式及過爐加持，護祐持卡人能財源滾滾、事業順利。

此外，姜太公道場也提供悠遊卡小額消費服務，信眾在添香油錢時，若一時找不到零錢，也可以使用悠遊卡付費，既省時又環保。

悠遊卡公司歷年來多次與北、中、南知名廟宇合作發行悠遊卡，不但商品詢問度高，也都獲得廣大迴響，包括媽祖、福德正神、月下老人、保生大帝、文昌帝君、虎爺等，都曾經成為卡面上的主角，銷售狀況皆相當熱絡，多款神明卡都已經宣告完售。

位於陽明山上的姜太公道場經常吸引政商名流前往祈求各式心願成就，悠遊卡特地選在姜太...
位於陽明山上的姜太公道場經常吸引政商名流前往祈求各式心願成就，悠遊卡特地選在姜太公今年聖誕千秋之際，發行「姜太公開運悠遊卡」，內含加持過的招財魚幣錢母，希望各方信眾及卡友「財源廣進、鴻圖大展、萬事亨通！」　圖／悠遊卡公司提供
分享

悠遊卡陽明山全家便利商店

相關新聞

慧洋旗下／百麗航運 蘇澳-花蓮開航

2019-08-28 14:34

轉投資亞福儲能 三陽布局車用鋁電池

2019-08-28 14:34

宏佳騰推首款電動機車Ai-1

2019-08-28 14:34

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 14:23

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 14:22

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 13:07

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

工業4.0挑戰 三年內五成員工需重塑訓練

2019-08-28 11:23

工研院攜手台企銀 融資新創公司

2019-08-28 09:32

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

海外結盟 雲品打造婚旅Airbnb

2019-08-28 00:16

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

憶聲轉型 推智慧家電

2019-08-27 23:19

友嘉、新漢聯手 攻智慧機械

2019-08-27 23:16

工業4.0示範線 開花結果

2019-08-27 23:16

策略經營／蔡中和中西合璧 用料理說故事

2019-08-27 22:49

上班卒仔 照子放亮／優化能力

2019-08-27 22:48

失智照護／維護失智者工作權

2019-08-27 22:48

古書今贏／客訴處理 要有破案精神

2019-08-27 22:48

不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

陸客銳減觀光寒冬 業者：欲哭無淚

2019-08-27 15:06

IEK：長照商機 2年衝1322億元

2019-08-27 14:41

陸客縮減求活路 旅遊業者：200萬從業人員能影響選舉

2019-08-27 14:41

義大都卡關，高雄如何發大財？學者：關鍵在這兩大產業

2019-08-27 13:15

港式月餅堅持台灣製造 還要加碼投資台灣

2019-08-27 13:05

Gogoro 搶進韓國市場

2019-08-27 13:05

第四屆遠通小店長 家扶孩童用愛彩繪ETC門架

2019-08-27 13:03

五星飯店在廢墟辦桌，竟是門好生意！它變身本土婚宴界Airbnb，利潤大增3倍

2019-08-27 12:50

影／觀光業者只求活下去 陳明通：政府有誠意解決

2019-08-27 12:41

違反勞基法裁罰大戶？南山人壽有話要說

2019-08-27 12:23

超萌樂團快閃組合 「白白日記」與百歲阿公尬舞

2019-08-27 12:21

大億麗緻週年慶開跑 日本來回機票等你抽

2019-08-27 12:06

陸客自由行取消衝擊 觀光業者：只求活著就好

2019-08-27 11:34

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36
看更多

熱門文章

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

中華電：5G競標 複雜又激烈

2019-08-28 00:18

三利多 蘋概、NB代工旺季更旺

2019-08-28 00:24

遠雄營造遭國稅局罰5.69億 遠雄否認：將提行政救濟

2019-08-27 19:28

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35

香港金融中心地位動搖？台資銀行在港曝險跌破兆元

2019-08-27 17:53

基金自行質借 將釋千億活水

2019-08-27 23:25

專利案打擊面擴大 華碩、聯發科也捲入

2019-08-28 00:18

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

基金自行質借業務上路 合庫搶頭香

2019-08-27 17:16

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

衝獲利...被動元件雙雄開發利基產品

2019-08-28 00:21

掀開央行神秘面紗 「總裁有說謊權利」已成過去式

2019-08-28 09:54

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

反擊格芯提告 台積電：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 17:14

電信業者驚呆了 5G頻譜底價300億元

2019-08-28 15:28

蘋概零組件廠 營運「匯」更好

2019-08-28 00:22

前一代iPhone 需求仍穩健

2019-08-28 00:22

海外資金匯回 金控爭搶大餅

2019-08-28 00:27

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

兩好兩壞 7月景氣續亮黃藍燈

2019-08-27 23:22

我金融業在港曝險 跌破兆元

2019-08-27 23:24

合格領老農津貼者 退農保未領其他給付仍可續領

2019-08-27 21:05

今年固定投資 上衝4兆元

2019-08-27 23:28

聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49

營所稅暫繳申報 留意稅率

2019-08-27 22:42

大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19

大戶退票金額增加 7月退票金額比率三個月新高

2019-08-28 09:04

淨收益、獲利提升 台中銀「三減」策略奏功

2019-08-27 23:41

台新金 瞄準台商回流商機

2019-08-27 23:41

保險業買債券ETF 衝破9,000億

2019-08-27 23:40

影／國民黨15縣市首長共同聲明 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:34

社頭織襪業者控MIT有假 同業公會願通報經濟部

2019-08-27 18:18

影／藍15縣市首長連署 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:56

行政院：廢除印花稅是進步、重要的稅制改革

2019-08-28 12:26

國泰世華、蝦皮聯名卡 好康多

2019-08-27 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top