輕鬆暢遊北北基 台灣高鐵規劃兩項旅遊產品

2019-08-28 16:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵公司與台北市政府觀光傳播局今（28）日共同舉辦記者會，推出北北基超值旅遊行程及優惠好康，邀請旅客一起暢遊北台灣。台灣高鐵公司特別規劃二項旅遊產品，包括高鐵假期「台北高空景觀．博物館．捷運二日輕鬆遊」以及交通聯票「高鐵+北北基好玩卡」，內容均包含高鐵標準車廂來回車票、兩日內台北捷運無限次搭乘以及多個熱門景點免費入場等優惠組合，歡迎旅客把握夏末秋初最適合旅遊的季節，輕鬆暢遊北北基。

台灣高鐵公司表示，高鐵假期「台北高空景觀．博物館．捷運二日輕鬆遊」行程，在高鐵假期網站或至14家高鐵特約旅行社均可購買，行程包含高鐵標準車廂來回車票、為這次合作特製的設計版好玩卡一張（內含台北捷運二日無限搭乘、熱門景點門票以及好玩卡合作店家優惠）。

可選擇的景點包括貓空纜車、美麗華摩天輪（二擇一）；袖珍博物館、士林官邸（二擇一）；市立動物園、兒童樂園、天文館、科教館（四擇二）。以左營出發為例，兩人同行每人優惠價格只要2,980元，相當於只要購買高鐵票價，就免費贈送2日捷運搭乘及熱門景點門票等，最適合想要深度旅遊台北或是親子同樂的旅客。

另一超值選擇則是「高鐵+北北基好玩卡」交通聯票，除享有高鐵標準車廂來回車票七五折優惠外，「北北基好玩卡」更針對高鐵交通聯票打造專屬優惠，不僅提供兩日內無限搭乘台北捷運、台北市與新北市公車以及五條台灣好行路線的便利接駁，再送北北基六個知名景點門票（含野柳地質公園、朱銘美術館、和平島公園、淡水古蹟博物館、黃金博物館與美麗華摩天輪），總價值高達2,030元，優惠價只要600元。