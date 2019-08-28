宏佳騰首款智慧電動機車亮相 補貼後售價58,800元起

2019-08-28 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



宏佳騰（1599）和Gogoro合作的首款電動機車，即將上市，全新品牌A motor，首款電車Ai-Sport今（28）日亮相，以更方便的條件和售價搶市，新增智慧門市，售價則為九萬元以下下，扣除補貼後58800元即可取得.

在宏佳騰門市全面提供換電服務後，Gogoro換電系統量能可快速增加，為換電陣容再增添新生力軍

宏佳騰宣布推出旗下第一台電動機車Ai-1，董事長鍾杰霖宣布這不但是全台首輛搭載智慧儀表的電動機車，也是全球PBGN（powered by gogoro network）系統中第一輛有智慧儀表的電動機車。

此外，A Motor專屬門市也將同步開幕，這是目前台灣油、電並進的車廠中，唯一有電動車專屬門市的品牌，象徵宏佳騰經營市場決心。

鍾杰霖表示，接下來機車將從單純的交通工具進化成為科技產品，宏佳騰以前瞻性的思維看準電動機車市場，將品牌的製車實力與科技結合，為電動車市場注入創新DNA。