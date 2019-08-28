親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金鐘54／電視金鐘獎入圍名單 「與惡」入圍14項大贏家

宏佳騰推出首款智能電動機車Ai-1 補助後5.88萬元起

2019-08-28 14:35經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

宏佳騰今（28）日推出第一款換電電動車，Ai-1是宏佳騰採用 Gogoro Network 智慧電池交換平台後首款電動機車，也是目前首輛智慧儀表電動機車，Ai-1建議售價為89,800元（不含牌險），將於8月29號正式開放預購；若搭配各縣市政府補助方案，以雲林縣為例，扣除汰換二行程機車並新購電動機車補助後價格為58,800元起。

電動機車商機成為國內機車業者兵家必爭之地。因為邀請周杰倫代言機車聲名大噪後，今日宣布推出旗下第一台電動機車Ai-1，這是全台首輛搭載智慧儀表的電動機車，也是全球PBGN（powered by gogoro network）系統中第一輛有智慧儀表的電動機車。

此外，宏佳騰董事長鍾杰霖也表示，A Motor專屬門市也將同步開幕，這是目前台灣油、電並進的車廠中，唯一有電動車專屬門市的品牌，象徵宏佳騰經營電動車市場決心。

Ai-1搭載革命性的次世代CROXERA智慧儀表系統，除了原有的導航、速限提示與測速照相機警示…等功能外，全新CROXERA智慧儀表導航中的「AI ASSISTANT智慧助理」能夠主動偵測殘電不足且啟動導航功能前往換電站。

結合換電站一鍵就GO功能，也能隨時主動要求系統啟動導航前往附近換電站，讓車主不再擔心電量問題，迅速前往GoStation六秒換電，而這樣的功能目前也是業界唯一。

Ai-1 智慧電車今天上市。 記者黃淑惠／攝影
Ai-1 智慧電車今天上市。 記者黃淑惠／攝影
分享
宏佳騰智慧電車配備。 記者黃淑惠／攝影
宏佳騰智慧電車配備。 記者黃淑惠／攝影
分享
Ai-1 智慧電車今天上市。 記者黃淑惠／攝影
Ai-1 智慧電車今天上市。 記者黃淑惠／攝影
分享
宏佳騰加入gogoro network 智慧電池交換平台。 記者黃淑惠／攝影
宏佳騰加入gogoro network 智慧電池交換平台。 記者黃淑惠／攝影
分享
Ai-1 智慧電車售價。 記者黃淑惠／攝影
Ai-1 智慧電車售價。 記者黃淑惠／攝影
分享

電動機車宏佳騰電動車

相關新聞

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 14:22

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

慧洋旗下／百麗航運 蘇澳-花蓮開航

2019-08-28 14:34

轉投資亞福儲能 三陽布局車用鋁電池

2019-08-28 14:34

宏佳騰推首款電動機車Ai-1

2019-08-28 14:34

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 13:07

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

工業4.0挑戰 三年內五成員工需重塑訓練

2019-08-28 11:23

工研院攜手台企銀 融資新創公司

2019-08-28 09:32

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

海外結盟 雲品打造婚旅Airbnb

2019-08-28 00:16

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

憶聲轉型 推智慧家電

2019-08-27 23:19

友嘉、新漢聯手 攻智慧機械

2019-08-27 23:16

工業4.0示範線 開花結果

2019-08-27 23:16

策略經營／蔡中和中西合璧 用料理說故事

2019-08-27 22:49

上班卒仔 照子放亮／優化能力

2019-08-27 22:48

失智照護／維護失智者工作權

2019-08-27 22:48

古書今贏／客訴處理 要有破案精神

2019-08-27 22:48

不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

陸客銳減觀光寒冬 業者：欲哭無淚

2019-08-27 15:06

IEK：長照商機 2年衝1322億元

2019-08-27 14:41

陸客縮減求活路 旅遊業者：200萬從業人員能影響選舉

2019-08-27 14:41

義大都卡關，高雄如何發大財？學者：關鍵在這兩大產業

2019-08-27 13:15

港式月餅堅持台灣製造 還要加碼投資台灣

2019-08-27 13:05

Gogoro 搶進韓國市場

2019-08-27 13:05

第四屆遠通小店長 家扶孩童用愛彩繪ETC門架

2019-08-27 13:03

五星飯店在廢墟辦桌，竟是門好生意！它變身本土婚宴界Airbnb，利潤大增3倍

2019-08-27 12:50

影／觀光業者只求活下去 陳明通：政府有誠意解決

2019-08-27 12:41

違反勞基法裁罰大戶？南山人壽有話要說

2019-08-27 12:23

超萌樂團快閃組合 「白白日記」與百歲阿公尬舞

2019-08-27 12:21

大億麗緻週年慶開跑 日本來回機票等你抽

2019-08-27 12:06

陸客自由行取消衝擊 觀光業者：只求活著就好

2019-08-27 11:34

台灣自駕車技術再進步 沙漠高溫人多都難不倒

2019-08-27 10:36

這家台中小公司 憑什麼讓台塑與日本三井搶著入股？

2019-08-27 10:25

中秋商機湧現 Yahoo號召三大平台搶攻

2019-08-27 09:47
看更多

熱門文章

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

中華電：5G競標 複雜又激烈

2019-08-28 00:18

三利多 蘋概、NB代工旺季更旺

2019-08-28 00:24

遠雄營造遭國稅局罰5.69億 遠雄否認：將提行政救濟

2019-08-27 19:28

香港金融中心地位動搖？台資銀行在港曝險跌破兆元

2019-08-27 17:53

不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35

基金自行質借 將釋千億活水

2019-08-27 23:25

專利案打擊面擴大 華碩、聯發科也捲入

2019-08-28 00:18

被全金聯評勞資關係最差 南山人壽發二點聲明回應

2019-08-27 15:56

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

基金自行質借業務上路 合庫搶頭香

2019-08-27 17:16

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

衝獲利...被動元件雙雄開發利基產品

2019-08-28 00:21

外資：台積「技」高一籌 不怕格芯提告

2019-08-27 16:07

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

反擊格芯提告 台積電：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 17:14

掀開央行神秘面紗 「總裁有說謊權利」已成過去式

2019-08-28 09:54

蘋概零組件廠 營運「匯」更好

2019-08-28 00:22

前一代iPhone 需求仍穩健

2019-08-28 00:22

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

兩好兩壞 7月景氣續亮黃藍燈

2019-08-27 23:22

海外資金匯回 金控爭搶大餅

2019-08-28 00:27

我金融業在港曝險 跌破兆元

2019-08-27 23:24

今年固定投資 上衝4兆元

2019-08-27 23:28

合格領老農津貼者 退農保未領其他給付仍可續領

2019-08-27 21:05

7月景氣燈號連七顆黃藍燈 綜合判斷分數21分

2019-08-27 16:09

聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49

營所稅暫繳申報 留意稅率

2019-08-27 22:42

台灣固定投資占GDP比重超越美國 今年可望破4兆

2019-08-27 16:23

大戶退票金額增加 7月退票金額比率三個月新高

2019-08-28 09:04

淨收益、獲利提升 台中銀「三減」策略奏功

2019-08-27 23:41

台新金 瞄準台商回流商機

2019-08-27 23:41

影／國民黨15縣市首長共同聲明 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:34

保險業買債券ETF 衝破9,000億

2019-08-27 23:40

影／藍15縣市首長連署 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:56

社頭織襪業者控MIT有假 同業公會願通報經濟部

2019-08-27 18:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top