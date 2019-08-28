宏佳騰推出首款智能電動機車Ai-1 補助後5.88萬元起

2019-08-28 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



宏佳騰今（28）日推出第一款換電電動車，Ai-1是宏佳騰採用 Gogoro Network 智慧電池交換平台後首款電動機車，也是目前首輛智慧儀表電動機車，Ai-1建議售價為89,800元（不含牌險），將於8月29號正式開放預購；若搭配各縣市政府補助方案，以雲林縣為例，扣除汰換二行程機車並新購電動機車補助後價格為58,800元起。

電動機車商機成為國內機車業者兵家必爭之地。因為邀請周杰倫代言機車聲名大噪後，今日宣布推出旗下第一台電動機車Ai-1，這是全台首輛搭載智慧儀表的電動機車，也是全球PBGN（powered by gogoro network）系統中第一輛有智慧儀表的電動機車。

此外，宏佳騰董事長鍾杰霖也表示，A Motor專屬門市也將同步開幕，這是目前台灣油、電並進的車廠中，唯一有電動車專屬門市的品牌，象徵宏佳騰經營電動車市場決心。

Ai-1搭載革命性的次世代CROXERA智慧儀表系統，除了原有的導航、速限提示與測速照相機警示…等功能外，全新CROXERA智慧儀表導航中的「AI ASSISTANT智慧助理」能夠主動偵測殘電不足且啟動導航功能前往換電站。