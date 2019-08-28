長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮18位由公司地勤轉任空服員的新生合照。圖／讀者提供 分享 facebook 長榮航空首批男性空服員亮相。長榮說，第一梯次男性空服員共18位，於前天報到，分別來自不同單位，預計12月正式上線服務。

長榮空服員罷工後，長榮航空總經理孫嘉明在今年的股東會後首度鬆口，將招募男性空服員，打破該公司30年來沒有男性空服員的潛規則，並由地勤人員轉任。據了解，7月初發布招募空服員訊息後，一周內即吸引300人報考，男性比例高達七成。

隨著首批18名男性空服員照片曝光，長榮航空說，由地勤轉空服員的員工將陸續報到，首批26日報到，分別來自機場運務、客服、客運、貨運等單位，將接受為期80天密集完整訓練，12月正式上線服務。