推動新南向外銀來幫忙 傳統服飾美食幫你認識新加坡

2019-08-28 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



政府推動新南向，來自新南向國家的外商銀行也幫忙推動，來自新加坡的星展銀行，為了讓台灣民眾更了解新加坡文化，今年首度在台灣舉辦「星展新加坡歡樂城」，自8月28日至9月1日於台北信義新天地（香堤廣場）熱鬧登場。

現場除了準備各式新加坡美食，還有傳統娘惹服飾，以及Henna紋身、回收空瓶換小禮等活動，歡迎民眾共襄盛舉，與星展一同體驗新加坡特有的文化氣息。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指表示，星展銀行來自新加坡，為了讓台灣民眾有機會深入認識新加坡，此次星展銀行（台灣）首度在台盛大舉辦的「星展新加坡歡樂城」，主要期望將新加坡特有的多元文化介紹給台灣民眾，不僅是東南亞文化，更包含華人、馬來、印度和歐亞等文化，讓台灣民眾不必出國即可輕鬆體驗。

林鑫川指出，此次活動中也鼓勵大眾一同關注永續發展的議題，像是塑膠污染、資源回收再利用等問題。因此活動現場除了盡可能減少紙張，以可重複使用的概念貫穿「星展新加坡歡樂城」整體設計物外，還有「回收空瓶換小禮」的活動，邀請民眾一起參與， 從自身一個小動作開始，實踐永續發展議題。

為了讓國人直接體驗新加坡精彩迷人的魅力，星展銀行（台灣）特別攜手合作新加坡旅遊局、新加坡航空、新加坡超人氣原創鹹蛋黃零食金鴨、新加坡頂級法式甜品The Patissier、新加坡道地香辣蟹領導品牌珍寶餐廳、新加坡必吃的黃亞細肉骨茶、新加坡精釀啤酒教父品牌Brewlander、新加坡風味的果葉茶Vietjoy、源自新加坡瑜珈健身第一品牌True Yoga Fitness全真瑜珈健身。再加上星展銀行始終力挺的社會企業，米其林首選乳製品夥伴鮮乳坊、重視小農無毒栽作的禾乃川、堅持品持且兼顧環境的1982。