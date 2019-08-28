工研院攜手台企銀 融資新創公司

2019-08-28 09:32 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



（左起）李耀魁、劉文雄、黃博怡、余宛如，比讚祝福本土研發新創產業成功。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 新創產業籌資金不用愁！工研院攜手台企銀、信保基金，27日舉行「創新IP變資金，白手起家創業行」座談會，結合技術專利（工研院）、資金融資（中小企銀）、信用擔保（信保基金）三大方向，為創業者提供融資。

以專利獲得融資的三家新創公司包括「亞拓醫療器材」、「博信生物科技」、「瓏驊科技」，共獲得2500萬元優惠利息貸款！

信保給你保 銀行借你錢

台灣中小企銀董事長黃博怡表示，IP需要金融體系資助創業，台灣的產業也要做結構轉型，步入知識經濟階段，融資只照顧有形資產已不符合時代潮流，工研院決積極承擔技術移轉，以商權評價篩選有商業價值的項目，目前已經有22位無形資產評價師，通過3件千萬融資專案。

工業技術研究院院長劉文雄表示，融資給白手起家者初期資金，在擴廠或擴充生意規模時，是給創業者打的營養針，一般銀行覺得風險高不願融資無形資產。但資本市場跟科技市場有效結合，才能促進科技跟經濟永續成長。無形資產觀念在台灣很多年，希望新型融資能在本土造成風氣，這樣產業才有機會跟國外接軌。

（左起）黃博怡、林全能、劉文雄三巨頭排排站，齊為台灣新型態創業融資機制比讚。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

中小企業信用保證基金董事長李耀魁表示，如何能讓無形資產看得到、摸得到呢？要靠信保發的保證書，它就像不動產的權狀一樣，「（台語）銀行借你錢，信保給你保，政府給你靠。」就算創業可能倒、信保幫你償還，這樣銀行就會放心借錢。

政府給你靠

經濟部常務次長林全能受訪表示，創新是驅動產業發展重要的力量，要怎麼讓研發的智財產生效應，必須讓無形資產獲得金融體系支援。要獲得銀行支持就要進行鑑價，工研院的技術轉移幫助很大，加上信保就是挺創新的三支腳。會前八大廠商為次長說明，展示自身的創新研發成果，冀望能在優利融資行列見賢思齊。

經濟部次長林全能聆聽廠商解說，都是未來的研發創業新星。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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