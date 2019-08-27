憶聲總座：年底將推出智慧家電系列產品

2019-08-27 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



憶聲（3024）總經理張鏡湖表示，年底將推出智慧家電家族系列產品，由智慧音箱控制電視、冷氣、咖啡機及DC電扇，將轉型以智慧家電作為未來營運主軸。

張鏡湖指出，由旗下亞憶深圳負責研發的智慧家電家族系列產品，規劃以台灣及大陸為主要市場，看好智慧家電為今後發展的趨勢，智慧音箱將扮演重要角色；這項新產品已開發就緒，預計年底之前將在台灣發表。

他說，至目前的前八個月受到多雨影響，家電的業績下滑，一級變頻冷氣則有不錯的成長，窗型冷氣小幅衰退，展望下半年，冷氣、冰箱及除濕機的貨物稅補助最高2,000元，以及台北市、新北市仍有節能家電補助最高3,000元的誘因，將是帶動家電業績的一大助力。

上半年憶聲稅後純益3,798萬元，年增14.6%，每股純益(EPS) 0.14元。1至7月營收8.17億元，年減 15.9%。

看好中秋連假又將到來，烤肉成為許多家庭與年輕族群的盛事。憶聲推出歌林品牌的雙面鐵板燒，獨特的雙面烤盤設計，強調烤肉，還能針對不易烘烤的食材，以鐵板燒的炒、煎方式，加快食材熱熟，而且有貼心的油切槽與集油盤設計，能將多餘油脂清光，將是中秋主打的新產品。