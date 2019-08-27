因應陸客縮減 北市府規劃三箭齊發吸引全球旅客

2019-08-27 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



因應陸客自由行限制，導致陸客來台人數將大幅下降，台北市政府總動員拼觀光，規劃短、中、長三箭齊發策略，包括針對國內外旅客及不同海外市場，規劃相關優惠專案；將提升台北市的城市美學及旅遊環境，以及密切與中央合作，提供擴大免簽國家的建議等。藉以吸引更多國內外旅客在台旅遊消費，提振觀光產業。

北市觀傳局長劉奕霆今（27）日表示，觀光推廣部分，北市府除與旅宿業、高鐵等交通業者合作，規劃相關優惠措施，包括北北基好玩卡等，希望增加國人到北市旅遊誘因外，也將加強海外推廣，吸引國內外旅客前來觀光旅遊。針對海外旅遊市場，觀傳局下半年已積極結合觀光旅遊業者，前往日本、韓國、俄羅斯、泰國、印尼等地進行宣傳推廣，也對於不同市場的特性，加強推廣誘因。

他舉例說，如日本市場規劃加碼抽現金50萬日幣大奬及來回機票的活動，並依照日本旅客喜愛小巧精緻，富在地風味的特性，與台北多家知名文青復古風餐廳及伴手禮業者合作好康優惠，以吸引日本旅客前來觀光消費。針對印尼市場，規劃穆斯林旅客喜愛的景點、清真認證餐廳及伴手禮店家，讓印尼旅客體驗台北穆斯林友善環境及優質旅遊。

城市優化部分，觀傳局持續與北市府各相關局處合作，加強環境美化、商圈及夜市的優化，以及提升城市美學，並針對5,000人以上的大型活動如跨年晚會、台北燈節、白晝之夜等，提升其國際品牌及全球知名度，並結合活動與市場面，吸引更多國際旅客慕名而來的同時並開拓產業商機。

另外，北市府已於8月22日在行政院院會中，協請中央擴大免簽國家，包括中東GCC海灣六國，以卡達（Qatar）為例，每人平均每個假期十天的花費，不含機票約4,200美元（合台幣12.6萬元），平均每日有420美元，遠高於來台旅客中消費力第一的日本旅客（256.56美元）及陸客（252.21美元）。